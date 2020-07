Luglio, mese di rinascita tra ferie e svaghi senza dimenticare che serve lavoro per tutti

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di luglio della braidese Fiorella per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

C'è aria di ripresa in tutto, ma per alcuni si affacciano urgenti e scottanti problemi del lavoro. Passato il peggio della pandemia, i problemi seri da affrontare sono inerenti al lavoro. Richiederà molto sforzo la ripresa per chi ha attività in proprio: commercio, turismo, mondo dello spettacolo, insomma tutte le categorie che hanno patito di più la chiusura. L'ariete inizia il mese con il transito di Marte che ne accentua la ribellione. Chi si trova ad affrontare le difficoltà per il lavoro, dovrà armarsi di pazienza, e se riuscirà a convogliare le energie spese in discussioni, in progetti costruttivi, il periodo sarà meno stressante. Siete ingegnosi e l'arte di arrangiarvi non vi manca. Le soluzioni che escogitate in ogni settore per sormontare grandi problemi, vi daranno coraggio per continuare sulla strada della ripresa; non dico con buon umore, ma almeno con un briciolo di serenità. Grazie alla dimestichezza con i lavori manuali, la vostra sfida sarà impegnarvi sulla pratica del fai da te, utilissima in ogni campo. Chi, invece, ancora legato alla lenta riapertura, saprà farsi due conti e valutare se inventarsi un nuovo lavoro. E' un periodo che induce alla riflessione, a fare chiarezza sulle priorità che ora più contano per voi. Non è escluso che alcuni voltino pagina per un cambiamento drastico della propria vita. I sentimenti sono molto intensi e fonte di grande serenità, quella che vi stupirete di vivere. Voi, così impulsivi, sperimenterete la virtù della pazienza in attesa di un futuro migliore. Gli studenti, dopo il periodo di didattica a distanza, si dedicheranno a pratiche sportive all'aperto.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Per voi, le doti di praticità e pazienza saranno la sfida vincente per la ripresa del lavoro. Superato il periodo più critico della pandemia, ora siete incoraggiati a proseguire il cammino con più fiducia. Avete difeso la vostra famiglia con le unghie e con i denti, chi di voi si è trovato in situazioni drammatiche ha trovato la forza di affrontarle con più lucidità possibile, spendendosi in ogni modo per dare sollievo e sostegno. Ora c'è chi, come tanti, si trova a superare il problema della ripresa del lavoro, a seconda del settore si prodigherà in azioni produttive volte a soluzioni rapide. Gli astri vi favoriranno, Mercurio e Sole, spianando un po' la strada, dura sì, tutta in salita, che tuttavia percorrete senza lamentarvi, con il fine di arrivare in cima, non importa quando: l'importante è riuscirci. E' nota la vostra determinazione, preziosa in questo periodo delicatissimo che ha spazzato via tutti i progetti preesistenti. I sentimenti vi sosterranno, la massima prorità per voi è difendere ed aiutare i più fragili, gli invisibili, coloro che si trovano in serie difficoltà, anche materiali. Ognuno a suo modo contribuirà, chi con associazioni di volontariato, chi offrendo sostegno anche con piccoli gesti, un vero balsamo per chi non ha più nulla e nessuno su cui contare. Il periodo da affrontare è assai duro, sia a livello lovorativo che personale, ma la vostra vera forza, quando necessario, è sapere rinunciare a tutto ciò che è superfluo ed attenervi ad una vita modesta. Chi ne avrà le possibilità, sceglierà vacanze in Italia, alla ricerca di borghi caratteristici, lontani dalla mondanità, ricchi d'arte e di bellezza della natura, una cura per riprendere energie psicofisiche e tornare, in tutta sicurezza, ad una vita quasi normale.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Siete brillanti, ma a volte un po' troppo ansiosi, e durante la pandemia vi siete spesi in campi lavorativi importanti, essenziali per fare fronte alle difficoltà, soprattutto in campo sanitario. L'immobililtà vi fa orrore e tristezza, ma ora che siete al limite delle vostre forze, sarà necessario rallentare un pò il ritmo per non rischiare di andare fuori giri. Questo è in parte un periodo di riflessione, ognuno con i suoi tempi, necessario, anzi indispensabile per illuminare il vostro nuovo cammino, sia nella vita privata (i sentimenti da collocare al posto giusto), sia in quella delle relazioni sociali, indispensabili per voi, che sapete cogliere nelle esperienze altrui e farne tesoro per accorciarvi il cammino. Certo, non è tutto così semplice, avete difficoltà a trattenervi quando qualcosa non vi va a genio, ma ve la cavate con l'ironia per affondare chi vuole nuocervi mettendovi il bastone tra le ruote. Chi con più difficoltà, chi meno, ha superato la pandemia ed ora l'emergenza è il lavoro. E' chiaro che la situazione non è rosea, dipende dal settore in cui operate, ma sicuramente non vi arrenderete: pronti a tutto per cogliere ogni opportunità. Fare progetti è il vostro punto forte, tenere la mente occupata, e non importa se non li realizzerete, l'esercizio mentale vi sostiene finchè non arriva l'occasione giusta. Venere e Marte sono in buon aspetto, il recupero delle energie sarà veloce, presto potrete dedicarvi ai progetti, accorciando la strada per realizzarli. Tenete sotto controllo la tensione, proseguite a braccetto con la pazienza e buone cose arriveranno a premiarvi per la costanza.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

La ripresa del lavoro, con tutte le sue incertezze e difficoltà, vi crea ansia e tensione: la pandemia vi ha profondamente colpiti. Sensibili e preoccupati per i vostri cari, vi siete spesi senza riserve per dare loro sostegno. Ora siete svuotati e vi occorre un po' di tempo, ognuno ha il suo, per riprendere una vita quasi normale, sempre con attenzione alla salute. La preoccupazione per la situazione professionale ed economica vi abbatte. Ma a tutto c'è rimedio, riprese le energie, vi attiverete per risolvere i problemi, dando la priorità a quelli più urgenti. Così facendo, poco alla volta, nel tempo ritroverete l'entusiasmo. Tuttavia, prima sarà utile una pausa di riflessione per fare il punto della situazione, per rendervi conto di ciò che avete e di ciò che desiderate per il futuro. Intanto pregustate un'estate liberatoria, all'aria aperta, a contatto con la natura, non importa se trascorsa tra le mura domestiche o in luoghi di villeggiatura, a seconda delle vostre possibilità vi saprete adeguare. Riscoprirete il calore di giornate serene trascorse in famiglia, nell'intimità con i vostri cari e amici che magari non vedete da tempo a causa della pandemia. La loro lontananza vi ha intristito: siete consapevoli che gli affetti e la semplicità delle cose sono il segreto del vero benessere. Ne farete tesoro per il futuro, darete una svolta alla vostra vita, un nuovo cammino ricco di soddisfazioni e gratificazioni anche in campo lavorativo, grazie anche alla vostra creatività e preziosa manualità, un'importante risorsa per intraprendere nuove attività.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

La pandemia ha di colpo cancellato tutti i vostri ambiziosi progetti nel campo lavorativo. Purtroppo, imprenditori e lavoratori autonomi hanno avuto grossi danni economici. Ora è il momento della ripresa, la riapertura ha creato molteplici difficoltà organizzative ed economiche. Non vi lascerete scoraggiare, intraprendenti, coraggiosi, determinati, ma è difficile superare situazioni economiche quando manca l'introito di mesi, a cui si aggiunge l'incertezza della ripresa. Non scoraggiatevi, certo è che in alcuni casi è più producente fermarsi. Molte esitazioni, decisioni difficili da prendere richiedono riflessione, niente azzardi. Supererete paure e timori, Marte in buon aspetto vi darà buoni consigli per il recupero psicofisico. Alcuni daranno una drastica svolta alla loro vita, prese le decisioni, affronteranno il futuro con l'ottimismo e il coraggio che li contraddistinguono. Il sentimento sarà una valvola di sicurezza, con l'affetto, le premure e il sostegno della famiglia, ci sarà un recupero di energia, verso una stabilità emotiva ed anche economica. Per alcuni studenti la didattica a distanza ha aperto una finestra sul futuro, indirizzando la scelta degli studi: uno spunto per immettersi in uno specifico mercato del lavoro che richiede specializzazione nel campo della tecnologia. Per chi ha la possibilità, un viaggio o una vacanza alla riscoperta delle bellezze del nostro paese, sarà d'aiuto per comprendere le scelte da fare.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

La pandemia ha colpito tutti, sia negli affetti che nel lavoro. Con la concretezza che vi contraddistingue vi siete spesi per essere d'aiuto in tutti i campi, oltre a quello sanitario, messo a dura prova per la drammaticità e la seria possibilità di contagio. Ma ora, passato il peggio, la ripresa sia della vita quotidiana, sia di quella lavorativa, vi crea un po' di insofferenza. Per alcuni sarà il momento di mettere a regime le persone che sul lavoro hanno appesantito le giornate. Siete per il quieto vivere, ma superato un limite non siete più disposti a farvi scivolare le cose addosso. Quindi, ora, nell'ambito del lavoro, fatta chiarezza sul rispetto che vi è dovuto, avrete un po' di sollievo. Purtroppo per chi è autonomo le problematiche sono di origine economiche. Per chi è nel settore turistico, sarà da valutare se lo sforzo per mettersi in regola con le norme di sicurezza sarà compensato da un ritorno economico adeguato. E' una scommessa sul futuro, vincerà il giusto equilibrio del rapporto tra qualità e prezzo. Per altre attività è tutto da valutare, dipende da cosa veramente volete dalla vita. Molti di voi, con capacità, perseverenza e un po' di fortuna, riprenderanno le proprie attività, dipende anche dal settore. Nel campo artistico tutto - spettacolo, pittura, letteratura - la spinta al ritorno sarà forte. Non vi siete arresi, tenendovi in contatto con il vostro pubblico attraverso i social e le videochiamate di gruppo, avete prodotto cogliendo emozioni per ispirarvi. Così, pronti per ripartire, darete sostegno anche alla miriade di lavoratori che ruotano attorno al mondo dello spettacolo. Al pubblico offrirete cultura e bellezza per un ritorno alla quiete.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Il periodo di pandemia vi ha destabilizzato e ora, col ritorno ad una lenta normalità, avete la consapevolezza che, superata la drammaticità, l'emergenza è il lavoro. Non per tutti è così, però chi vive l'incertezza, perchè autonomo, o perché dipendente, ma a rischio di cassa integrazione o di licenziamento, ha difficoltà a riprendersi. Ma c'è sempre chi è disposto a darvi una mano, perché apprezza la vostra disponibilità verso gli altri e il senso di giustizia che vi ha sempre contraddistinti. Una mano lava l'altra, ed ora a molti di voi torna il bene che avete fatto. Infatti, più che mai in questo periodo di stravolgimento mondiale: pandemia, emergenza climatica, diseguaglianza sociale, quindi povertà, siete più interessati al benessere di tutti. Chi ha attività culturali, potrà inventarsi nuovi luoghi per gli incontri, spazi aperti che ben si addicono alla stagione e alla distanza per la sicurezza. Ogni città, anche la più piccola, offre palazzi antichi, castelli con parchi magnifici, quindi incantevoli angoli per ospitare incontri culturali di ogni genere: mostre d'arte, musica, spettacoli. Siete le persone adatte per occuparvi di questi eventi, quindi proponetevi: sarà un nuovo sbocco di lavoro. Siate intraprendenti: create progetti e sottoponeteli agli assessori della Cultura delle amministrazioni cittadine. Presto riprenderete le energie psicofisciche, e per chi di voi può permetterselo, una vacanza nel nostro paese, alla ricerca di città d'arte, di cultura, per goderne la bellezza, allenterebbe le tensioni e anche le malinconie che spesso vi sorprendono. Niente come la bellezza aiuta a mantenerci sereni, a darci quel ritorno al respiro, non più affannoso per l'incertezza e la paura del domani.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

La pandemia con la sua drammaticità e chiusura vi ha cancellato di colpo tutti programmi lavorativi. Non siete gli unici ad avere subito questo fermo, però voi non avete ancora ammortizzato la sofferenza. Un po' per il disagio, ma soprattutto per il malessere delle persone anziane, verso le quali avete sempre nutrito affetto e rispetto. Alcuni, colpiti in famiglia dal virus, ora devono riprendersi. Ma il pianeta Mercurio e il Sole vi sono amici e portatori di buona fortuna. Avrete buone offerte di lavoro che richiedono anche spostamenti, ma questo non potrà che farvi bene. Incontrare nuove persone, con altri interessi vi stimolerà la creatività, dando vita a progetti da sottoporre a finanziatori. Non sarà così per tutti, ovvio, ma in generale sblocchi sul lavoro che pareva fermo saranno una vera sorpresa. Quindi mantenete la calma, che aiuta a ragionare sulle cose e a prendere le decisioni giuste. Non mettete troppa carne al fuoco, accogliete ciò che il destino vi porta, senza soffermarvi su pensieri negativi, accogliete gli eventi senza crearne altri. Focalizzatevi su un unico progetto, lo porterete a termine senza incertezze dedicandovi solo ad esso. Chi vi è vicino sentimentalmente, sarà prodigo di attenzioni verso di voi e questo vi gratificherà molto. Per chi può permetterselo, una vacanza in un luogo di villeggiatura nel nostro paese restituirà quella voglia di godere delle bellezze panoramiche e artistiche delle nostre città d'arte.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Neppure per voi la pandemia è stata una passeggiata, tuttavia avete reagito con forza e determinazione di fronte alle difficoltà, e non sono state poche. Sia in campo salute, per alcuni la malattia che ha colpito i vostri cari, sia in campo lavorativo con contratti di lavoro non rinnovati, o altre vicissitudini legate al momento di crisi che stiamo vivendo. Ora, dopo un momento di confusione, state mettendo a fuoco il divenire: la vostra esistenza non è mai stata troppo programmata, è sempre stato l'istinto a decidere per voi. Ma ora è necessaria una riflessione, una pausa per capire a che punto siete e cosa desiderate dalla vita. La consapevolezza del problema lavoro è chiara in voi, tuttavia, in qualsiasi campo, di fronte a situazioni non sostenibili per un fatto economico, non ci pensate due volte a chiudere e a ripartire da zero. Una nuova avventura vi spinge a non fermarvi, a conoscere gente nuova, a relazionarvi con tutti, e trarne suggerimenti per progetti a cui non avevate pensato. Purtroppo sarà necessario accontentarsi, ma lo farete di buon grado, fiduciosi nell'affermazione personale e in quella economica. Vi piace essere brillanti, e lo manifestate, se le finanze lo permettono, offrendo ospitalità a nuove conoscenze. Ma la generosità è un tratto essenziale del vostro carattere, aiutate chi è in difficoltà e in questo periodo basta guadarsi attorno: c'è fragilità, sofferenza e indigenza. Vi spenderete sia a livello personale, con discrezione, sia attraverso associazioni di volontariato.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

L'ansia per i vostri cari, che non avete dato a vedere, è stata dominante durante la pandemia, un peso sul cuore che vi siete portati dentro per mesi. Anche la lontananza dai parenti e dagli amici vi ha portato a vivere mesi di solitudine e di tristezza. Ora che si è allentata la situazione di emergenza, anche voi, all'improvviso, vi state rendendo conto di avere sofferto abbastanza, è il momento della quiete per riflettere sul da farsi. Presto ritroverete la voglia di combattere per il lavoro in caso l'abbiate perso a causa delle vicissitudini del momento di crisi che stiamo vivendo. Siete disposti a qualsiasi occupazione, purchè dignitosa, senza timore di faticare. Vivrete i cambiamenti di lavoro senza troppa ansia, come un periodo di passaggio per fare nuove esperienze. Non sarà il momento di iniziare un'attività, ma nel frattempo non smetterete di progettare, mantenendo la mente allenata, e chissà che un giorno non ci sia l'occasione per realizzare il vostro sogno. Chi può dirlo! Per chi ha temperamento artistico, una caratteristica del vostro segno, può dedicarsi a qualsiasi arte con grande gratificazione, un hobby che un giorno potrebbe trasformarsi in professione. Per alcuni il rapporto di lavoro con i colleghi può creare un po' di disagio, anzi insofferenza, detestate i pettegolezzi e vi sottraete alle maldicenze che proprio non reggete. Riguardo alle vacanze, per chi ne ha la possibilità, un soggiorno in un borgo caratteristico del nostro paese, sarebbe l'occasione per riprendere a respirare un po' di serenità, e magari per i single, fare incontri amorosi intrigranti e coinvolgenti.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Il periodo della pandemia si sta allentando, si torna alla quasi normalità, e la voglia di sentirsi liberi per voi è una necessità primaria per sopravvivere. Al fermo vi siete sottoposti senza ribellarvi, vi siete tenuti occupati il più possibile, ma solo ora vi rendete conto di quanto vi sia costato. E' stata anche una prova del vostro carattere, che al momento del bisogno sa adeguarsi. Ora si presenta forte l'esigenza di rigenerare la vostra vita, siete determinati a seguire il vostro istinto, costi quel costi, rifiutate il razionale. Ebbene sia, riprendete il respiro della libertà. Il pianeta Marte vi sarà amico e la consapevolezza della ripresa del lavoro non vi turberà, anzi sarete lieti di affrontare nuove sfide. Riguardo alle riaperture di attività, non vi farete illusioni, e con lucidità valuterete se valga la pena di continuare. La decisione dipende da moltissimi fattori esterni, ma la vostra determinazione a sfidare una grande difficoltà può fare la differenza. Potreste essere scambiati per pazzi visionari, ma le probabilità di successo non sono così improbabili: potreste divenire i pionieri di un nuovo mercato del lavoro. Chi invece, ormai stanco di sfide, non avrà grandi ambizioni nel lavoro, sceglierà un'altra libertà, quella di decidere del proprio tempo senza legami e orari, per dedicarsi ad hobby anche un po' eccentrici. Prodighi di generosità, molti impiegheranno il proprio tempo alla cura di persone fragili, indigenti: gli invisibili. Si rinsalderanno amicizie perse nel tempo, il Covid ha fatto riemergere forte il senso di solidarietà e di amicizia.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

La vostra sensibilità e il vostro altruismo sono stati messi a dura prova con la pandemia, c'è chi vi ha sfinito con richieste di sostegno a cui non vi siete sottratti mossi dalla generosità. Però, ora che si è allentata l'emergenza, è giunto il momento di fermarsi e riprendersi la propria libertà. Segno tendenzialmente votato alle arti, ora il vostro respiro è riprendere i progetti che per cause di forza maggiore erano stati bloccati. Chi è artista di professione, dovrà lanciarsi senza remore nel lavoro, riprendendo contatti fisici, quelli virtuali disperdono gran parte della magia. Non dovrete demordere alle prime difficoltà, andate avanti per la vostra strada senza occuparvi di chi vi ruota attorno e che vorrebbe darvi consigli. Il confronto con loro vi crerebbe solo indecisione, tentennamenti e paura del giudizio degli altri. Siate fiduciosi ed ascoltatevi: sapete benissimo cosa vi fa soffrire. Evitatelo. Mercurio vi è amico e per chi svolge un lavoro a contatto col pubblico, sarà vincente la vostra gentilezza e disponibilità. Mentre per chi purtroppo è senza lavoro, non è da escludere il successo con una piccola attività artigianale, il periodo è fertile per i creativi. E' importante per voi prendervi il tempo che vi occorre, non essere pressati da impegni presi senza valutare le vostre energie, non disperdetele con persone che non vi danno nulla, in cambio di tanto. E' il momento della presa di coscienza su cosa volete davvero dalla vita.

