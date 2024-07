Luglio all'Ecomuseo della Pastorizia: libri, documentari e passeggiate per scoprire la montagna

CUNEO CRONACA - Continuano anche nel mese di luglio le attività dell’Ecomuseo della Pastorizia: in arrivo il secondo appuntamento con la rassegna di documentari “Alberi, pastori e massicci: la montagna in tre sguardi” curata dal regista cuneese Andrea Fantino, che mette al centro la montagna, le terre marginali e i loro abitanti, la ruralità e la necessità di cura e custodia del paesaggio in cui viviamo. Anche questa volta la proiezione si svolgerà en plein air, sarà presente la regista, che dialogherà con il curatore e con il pubblico, e farà da cornice ad un libro.

Appuntamento dunque venerdì 12 luglio alle ore 18 nella saletta incontri dell’Ecomuseo a Pontebernardo, dove l’antropologa Valentina Porcellana presenterà il suo ultimo lavoro “In montagna non ci sono alberi. Esperienze di antropologia alpina”: l’autrice racconta in prima persona luoghi, incontri e modalità di lavoro sperimentate nel corso degli anni in diverse località di montagna, ma anche di come gli abitanti di quei luoghi hanno saputo rispondere ai cambiamenti e alle conseguenti sfide legate alle trasformazioni globali e ai nuovi bisogni della loro terra. In questo viaggio, la scrittura autobiografica si intreccia con ciò che la montagna e i suoi abitanti possono insegnare in un momento in cui le questioni ambientali, oltre a quelle sociali ed economiche, ci pongono di fronte a scelte che riguardano la nostra stessa sopravvivenza. In serata, alle ore 21, presso i Giardini del Lago di Pietraporzio, proiezione del documentario di Vanina Lappa “Nessun posto al mondo”: la transumanza, dichiarata nel 2019 patrimonio universale dall'Unesco, è praticata da millenni sulla montagna cilentana del Cervati, eppure le istituzioni sembrano ostacolare il lavoro dei pastori che da sempre portano là a pascolare le loro mandrie. Un nuovo regolamento comunale ha infatti stabilito che si debba pagare una tassa per portare gli animali al pascolo sulla montagna su cui è sempre stata praticata. Il pastore Antonio, esasperato dalla burocrazia, sembra riuscire a comunicare solo con gli animali e con quella montagna rigogliosa che frequenta da quando è nato e di cui conosce tutti i meandri. La storia di un uomo che, attraverso il rapporto con gli animali, trova un posto che tra gli uomini e le loro leggi non riesce ad avere. In dialogo con la regista cilentana, Andrea Fantino.

Tutte le attività di questa giornata sono gratuite, ed è gradita la prenotazione. Domenica 14 luglio alle ore 14,30 invece, è in programma, con partenza da Pontebernardo, una passeggiata geo-erboristica sui sentieri dell’ecomuseo insieme al geologo Stefano Melchio e all’erborista Marta Spada, con degustazione finale alla Locanda Pecora Nera, al costo di 5 € a persona. Per ogni informazione e per prenotare le attività:ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it | 3472118377. La ricca programmazione dell’Ecomuseo della Pastorizia è possibile grazie al contributo di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Regione Piemonte L.R. 13/2018.