Luca Cordero di Montezemolo agli imprenditori cuneesi: "Avete costruito qualcosa di importante"

CUNEO CRONACA - Le aziende della provincia di Cuneo come esempio virtuoso di un’imprenditoria d’eccellenza capace di alimentare la crescita locale prendendosi costantemente cura del territorio. Sono parole di elogio convinte quelle che Luca Cordero di Montezemolo ha speso per gli imprenditori cuneesi durante l’inaugurazione della mostra di auto d’epoca “Vincenzo Lancia, presso il parco “Amilcare Merlo”, nella sede di Confindustria Cuneo (via Bersezio 9, Cuneo).

Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria nazionale dal 2004 al 2008, è stato ospite presso la Casa degli industriali cuneesi in occasione della sua visita in Granda per la cittadinanza onoraria che gli è stata conferita dalla Città di Mondovì. Dopo aver ricordato con emozione alcune gare in auto affrontate da pilota proprio alla guida di auto Lancia, l’ex presidente della Ferrari si è soffermato sull’industria della provincia di Cuneo. «Il vero traino della crescita dell’Italia - ha affermato Luca Cordero di Montezemolo - sono gli imprenditori che ogni giorno, con passione, rischiano in prima persona. Proprio come succede in provincia di Cuneo, un territorio con cui ho un legame atavico. Qui tante persone hanno saputo realizzare una storia imprenditoriale molto importante. Storie di valore sviluppate in un territorio che, oltre a essere industriale, ha una vocazione agricola e pure turistica, considerando anche la sua vicinanza con la Liguria».

L’imprenditore e manager ha poi puntato l’attenzione sul ruolo di Confindustria nazionale. Le sue parole: «Auspico che Confindustria esca dall’acquario della politica italiana e sia sempre più propensa a guardare avanti, con l’obiettivo di mettere chi fa impresa nelle migliori condizioni di farlo». «Il nostro obiettivo è proprio quello indicato dal presidente Luca Cordero di Montezemolo - ha osservato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo -, ovvero essere un’Associazione aperta, inclusiva e presente in modo attivo e propositivo sul territorio, assicurando un contributo fattivo alla crescita del benessere collettivo. In questo senso, Vincenzo Lancia, con la sua storia imprenditoriale fatta di passione e innovazione, rappresenta un esempio significativo». Al momento inaugurale sono intervenuti anche Sara Tomatis, assessore del Comune di Cuneo a Manifestazioni, Turismo e Metro montagna, la quale ha rimarcato il valore del contributo garantito, anche a livello sociale, da Confindustria Cuneo per fare crescere la coesione e l’attrattività del territorio. A chiudere gli interventi è stato Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo e sindaco del Comune di Mondovì, che ha espresso soddisfazione per il lavoro di squadra realizzato con Confindustria Cuneo, gli enti, le istituzioni e le aziende del territorio al fine di portare Luca Cordero di Montezemolo in provincia di Cuneo.

La mostra dedicata all’estro del piemontese Vincenzo Lancia, pilota e imprenditore, è la seconda iniziativa con cui Confindustria Cuneo intende valorizzare le innovazioni che hanno reso grande la provincia di Cuneo, il Piemonte e l’Italia nel mondo. Un progetto che si era aperto con l’esposizione di moto “Le 175 cc che hanno fatto la storia”. Ora, nel parco “Amilcare Merlo”, sono stati esposti i principali modelli della serie Fulvia di Lancia, compreso il raro e iconico “Fanalone”. La mostra è stata realizzata da Confindustria Cuneo, in collaborazione con Ruote d’epoca di Cherasco.