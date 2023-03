Sbocciano i fiori: lo spettacolo dei frutteti a Lagnasco fa da cornice a "Fruttinfiore"

ANTONELLA GONELLA - La fioritura dei frutteti si fa spettacolo tutto da ammirare. Lagnasco inaugura la bella stagione e propone una passeggiata tra le infinite sfumature di colore degli alberi in fiore, garantite dalle varietà presenti nell’area coltivata a meli, peri, albicocchi, susini, ciliegi, peschi, kiwi. Domenica 2 aprile si ripete la tradizione annuale che offre un’ambientazione unica per un’escursione nel bel mezzo della campagna primaverile. L’esperienza incarna lo spirito stesso della XXI edizione di Fruttinfiore con due varianti: oltre alla camminata, sono previste anche una corsa podistica e una panoramica dall’alto, grazie al sorvolo a bordo di un elicottero.

Le adesioni per la camminata di domenica 2 aprile sono già aperte: fino al 29 marzo sarà possibile effettuare l’iscrizione versando la quota di 5 euro presso i negozi “Filo di Fiaba” in piazza Umberto I o “L’angolo dei fiori” di via Roma. Le adesioni verranno raccolte anche prima della partenza (fino alle 9,30), prevista per le 10 dal piazzale Asprofrut. Il percorso si snoderà su un tracciato in parte sterrato e in parte asfaltato sui terreni delle aziende agricole del territorio. A metà strada, verrà allestito un punto di ristoro a base di prodotti offerti dalla Lagnasco Group, gestito dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’immersione nella campagna si concluderà con il rientro in piazza Umberto I. Per l’edizione 2023 è prevista una novità dedicata a chi desidera fruire di un punto di vista panoramico ed inedito: i tour in elicottero effettuati in collaborazione con Heliwest Alpi, sempre domenica 2 aprile dalle 10 alle 17 con partenza dal campo sportivo comunale.

Ma i frutteti faranno da sfondo anche ad un evento di carattere sportivo: la Cursa ‘d Pumalin, di venerdì 31 marzo. Organizzata in collaborazione con l’Asd Podistica Valle Varaita, la manifestazione non agonistica a carattere ricreativo si svolgerà su un tracciato di circa 5 chilometri nelle campagne lagnaschesi, con ritrovo alle 18.45 sul piazzale Asprofrut e partenza alle 19.45. Le iscrizioni saranno accettate fino a 15 minuti prima della partenza. L’arrivo è previsto come da tradizione nel cortile del castello di Lagnasco dove verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

L’edizione 2023 di Fruttinfiore, in programma dal 31 marzo al 2 aprile, offrirà il consueto mix di tradizione e innovazione: venerdì 31 marzo, alle 16.00, l’inaugurazione darà il via alla tre giorni di eventi a tema. Momento principale della cerimonia sarà la consegna del Premio Fruttinfiore, assegnato al senatore Mino Taricco per l’impegno a sostegno della manifestazione e del mondo agricolo ai piedi del Monviso. L’intero centro abitato sarà quindi trasformato in città della frutta, con tanto di tappe a tema: il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura e la Mostra Mercato dedicata ai professionisti del settore, il Villaggio dell’Artigianato con il meglio della produzione piemontese, lo spazio Melagorà, il percorso gastronomico Fruttintavola. E poi showcooking, workshop e spettacoli per il grande pubblico che ad ogni edizione registra circa 40 mila visitatori.

L’evento è promosso dal Comitato Organizzatore che riunisce Pro loco di Lagnasco, Amministrazione comunale, Organizzazioni di produttori riunite in AOP Piemonte e Assortofrutta, Coldiretti Cuneo, Confartigianato Cuneo, Confcooperative Cuneo, Confagricoltura Cuneo e AGRION. Fruttinfiore ha il patrocinio della Regione Piemonte e del Ministero per le Risorse agricole nonché la collaborazione e il contributo della Camera di Commercio di Cuneo. Il programma completo è consultabile su: www.fruttinfiore.it.

Antonella Gonella