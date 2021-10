LIMONE/ "Un pomeriggio da paura" ad Halloween tra maschere e divertimento

CUNEO CRONACA - Per festeggiare Halloween Limone Piemonte (Cuneo) propone "Un pomeriggio da paura", una grande festa all’aria aperta all’insegna di animazione e divertimenti per famiglie e bambini. Domenica 31 ottobre a partire dalle 14.30 le vie del centro storico si animeranno con artisti di strada e truccabimbi che aiuteranno bambini e ragazzi a creare la propria maschera "mostruosa".

I bambini potranno alternare le tappe all’insegna di "Dolcetto o scherzetto" con momenti creativi proposti dai laboratori, dove gli animatori faranno sperimentare ai più piccoli attività manuali e artistiche per cimentarsi nella realizzazione di pipistrelli, ragni e personaggi a tema.

Alle 17 ci sarà il momento clou della festa, con la sfilata in maschera dei ragazzi per le vie del paese accompagnati da trampolieri, streghe e mostri. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno nelle sale della Biblioteca comunale, in Piazza Henri Dunant. A Limonetto, invece, la Proloco propone sempre domenica 31 ottobre a partire dalle 15 castagne e vin brulè nell’area di fronte al parco giochi della frazione.

La manifestazione "Un pomeriggio da paura" è realizzata dalla Compagnia Lestranestorie, affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori e composta da artisti professionisti, appassionati, educatori e psicologi uniti dalla passione nello sviluppare le potenzialità del teatro e delle arti affini ad esso nel rafforzamento del senso di comunità e della crescita personale.

Info: Lestranestorie (tel. 3478199106 - www.silvanascotto.com - pagina Fb:e Ig @lestranestorie).