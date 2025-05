Limone porta le sue tradizioni al Cuneo Montagna Festival: danze e musiche alpine in via Roma

CUNEO CRONACA - Domenica 11 maggio il Gruppo Folkloristico di Limone Piemonte parteciperà al Cuneo Montagna Festival 2025, portando l’energia e il calore delle tradizioni alpine nel cuore della città.

L’esibizione è in programma a partire dalle ore 15 in via Roma, presso il Villaggio Alpino, dove i danzatori proporranno balli e coreografie accompagnati da musiche tradizionali del territorio. Un’occasione per far rivivere le radici culturali della Valle Vermenagna e condividere con il pubblico lo spirito autentico della montagna.

La partecipazione del gruppo folkloristico alla manifestazione rappresenta un’opportunità di valorizzazione del patrimonio immateriale locale all’interno di una manifestazione che celebra le culture montane nelle loro variegate espressioni.