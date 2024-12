LIMONE/ Nella biblioteca-museo dello sci torna la rassegna invernale "Incontri d'autore"

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno la Biblioteca civica di Limone Piemonte, sede del Museo dello Sci Agostino Bottero, ospita la rassegna invernale “Incontri con l’autore”: otto appuntamenti pomeridiani, alle 16.30, a ingresso libero, di cui cinque rivolti ad un pubblico adulto e tre laboratori dedicati ai bambini.

Si parte sabato 7 dicembre con l’autrice Michela Minini, che presenterà “Essenza rara”, edito da CTL (Livorno): una raccolta di poesie che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra le emozioni. Un libro che scava nell’animo umano, mettendo in risalto la positività della vita e rendendoci grati per quello che ci dona.

Protagonista del secondo incontro, previsto per domenica 22 dicembre, sarà Paola Zoppi che, attraverso le pagine di “In Messico con Frida Kahlo” (Giulio Perrone Editore), guiderà il pubblico in un viaggio alla ricerca dei luoghi della grande artista e attivista sudamericana, attraverso un'indagine profonda tra la sua vita e le sue vicende personali.

Domenica 29 dicembre ci sarà la presentazione del romanzo di Mario Dalmasso “A sinistra della solitudine”, pubblicato da Araba Fenice: un giallo romantico sui sentimenti, dove si intrecciano le Alpi occitane con la terra dei Sami, mondi apparentemente lontani, ma entrambi con le contraddizioni di uno sviluppo frenetico e con la natura ormai al lumicino nello sfavillio moderno.

Venerdì 3 gennaio il pubblico potrà incontrare Sergio d’Ormea, con il suo ultimo libro “Il Greco e il prigioniero fantasma”, edizioni EEE. Un romanzo storico dove, sullo sfondo della guerra, si intrecciano intese, amori, tradimenti e grandi potenze, mentre la Grande Storia si dipana con un ritmo avvincente che coinvolge piemontesi, bizantini, angioini e genovesi.

L’incontro di sabato 4 gennaio sarà dedicato alla presentazione del libro “La tua stagione” di Cinzia Dutto (LAReditore), che racconta la storia di quattro donne, di quattro destini che si incrociano, senza saperlo. Quattro meravigliose anime che decidono di vivere la loro stagione e che sapranno trovare conforto e supporto l'una dall'altra.

I tre appuntamenti della rassegna dedicati ai bambini dai 4 anni in su propongono letture animate con laboratorio creativo a tema natalizio: sabato 21 dicembre “Le avventure di Natale”, giovedì 2 gennaio “La magia dell'inverno” e domenica 5 gennaio “Dolcetti o carbone”.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma si consiglia la prenotazione tramite piattaforma online Eventbrite o tramite e-mail scrivendo a: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Info e contatti: Biblioteca civica/Museo dello Sci di Limone Piemonte, Piazza Henry Dunant, terzo piano (0171 926663 - www.museoscilimone.it).