LIMONE/ Nel weekend e poi all'Immacolata mercatini nel Villaggio di Babbo Natale

CUNEO CRONACA - Torna a Limone Piemonte il Villaggio di Babbo Natale, il tradizionale appuntamento di inizio dicembre che inaugura il cartellone invernale degli eventi nella località turistica cuneese.

Per l’edizione 2022 previsto un doppio appuntamento: si parte nel weekend del 3-4 dicembre e si replica dall’8 all’11 dicembre nel ponte dell’Immacolata. Le vie del centro storico si animeranno con i profumi, le luci e i colori delle numerose bancarelle che proporranno prodotti di artigianato, dolci della tradizione natalizia, addobbi, decorazioni e tante idee regalo. Inoltre i più piccini potranno incontrare Babbo Natale per scattare una foto insieme a lui e consegnargli la propria letterina.

Tra i momenti clou della manifestazione, giovedì 8 dicembre alle 19 è in programma la grande fiaccolata dei maestri di sci, che percorreranno le vie del paese illuminandole al loro passaggio con ritrovo finale in Piazza del Municipio. Si prosegue sabato 10 dicembre alle 19, dopo la Santa Messa, sempre in Piazza del Municipio con l’accensione del grande pino addobbato e l’accompagnamento dei canti di Natale dei bambini, a cui seguirà la scalata del campanile a cura di tanti Babbi Natale.