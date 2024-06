LIMONE/ Insediata la nuova Giunta comunale di Riberi: Antonella Mariotti vicesindaco

CUNEO CRONACA - In occasione del primo consiglio comunale della nuova Amministrazione, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, fresco di rielezione al suo secondo mandato amministrativo, ha nominato ufficialmente la squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni.

L'incarico di vicesindaco è andato ad Antonella Mariotti, che rivestirà anche l'incarico di Assessore al Verde pubblico e decoro urbano, Gemellaggi, Pari opportunità e Politiche sociali. A Rebecca Viale è stato affidato l'Assessorato alla Cultura, Manifestazioni, Relazioni Alpine Pearls, Biblioteca e Politiche giovanili. Patrizia Mellano rivestirà il ruolo di capogruppo di maggioranza, mentre Piergiorgio Chiera rivestirà il ruolo di capogruppo di minoranza.

"Sono soddisfatto della squadra che abbiamo formato, siamo pronti a metterci al servizio della comunità - ha spiegato il sindaco Riberi -. È per me un grande onore e un’immensa emozione assumere nuovamente la carica di sindaco del Comune di Limone Piemonte. Un risultato che mi riempie d’orgoglio e, al contempo, mi rende ancora più consapevole delle aspettative in noi riposte. Nei prossimi cinque anni come maggioranza daremo continuità al progetto politico già intrapreso nel precedente mandato, e proseguiremo a rappresentare il nostro paese lavorando con impegno, determinazione e passione”.

Di seguito la composizione del nuovo Consiglio Comunale:

Massimo Riberi – Sindaco

Antonella Mariotti – Vicesindaco e Assessore

Rebecca Viale – Assessore

Paolo Bongioanni – Consigliere

Andrea Audino – Consigliere

Manuel Giordano – Consigliere

Guido Pettavino – Consigliere

Patrizia Mellano – Consigliere

Piergiorgio Chiera – Consigliere

Elio Bottero – Consigliere

Giovanni Battista Astegiano - Consigliere