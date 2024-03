LIMONE/ "Bentornata primavera", in biblioteca lettura animata per bambini dai 3 anni

CUNEO CRONACA - Giovedì 21 marzo la Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte organizza "Bentornata primavera", lettura animata per bambini a partire dai 3 anni di età. Un'occasione per per salutare l'arrivo della nuova stagione attraverso l'ascolto e la condivisione di storie di albi illustrati a tema primaverile

Dopo la lettura ad alta voce, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio creativo dove potranno cimentarsi nella realizzazione di un "giardino cartaceo" dipingendo fiori con l'utilizzo di materiale di riciclo (tappi, fondi di bottiglie).

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi scrivendo un'email all'indirizzo bibliotecivica@comune.limonepiemonte.it o sul portale Eventbrite.