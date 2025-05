Libri nati dal retro dell'etichetta di un vino: a Monforte il riciclo diventa educazione ambientale

CUNEO CRONACA - Mercoledì 28 maggio alle 18, nella Biblioteca Civica di Monforte d’Alba (o, se il meteo lo consentirà, all’aperto in piazza Umberto I), si terrà un incontro pubblico dedicato alla restituzione del progetto RICIC.LINER alle scuole e alla comunità. L’iniziativa, promossa dall’Associazione L’Anello Forte, nasce come momento conclusivo di un percorso di educazione ambientale avviato nel mese di aprile nelle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del paese.

In classe, bambini e ragazzi hanno scoperto il significato del riciclo e dell’economia circolare attraverso laboratori partecipati e attività creative, entrando in contatto con le tematiche al centro del progetto RICIC.LINER, nato per dare nuova vita ai liner di scarto post-etichettatura.

Durante l’incontro di mercoledì, saranno esposti i libri donati dall’associazione alla Biblioteca Civica e alle biblioteche scolastiche: si tratta di volumi dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, pensati per tutte le età. L’iniziativa ha dato origine a uno spazio tematico permanente all’interno della biblioteca, chiamato “Libri per il Pianeta”, che sarà presentato al pubblico in questa occasione.