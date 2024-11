Lesegno intitola la scuola al prof. Achille Sclavo, pioniere della scienza medica

SERGIO RIZZO - L’intitolazione del plesso scolastico di Lesegno al Prof. Achille Sclavo si svolgerà venerdì 29 novembre alle 10 con il saluto di benvenuto del sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo. A seguire, ci saranno gli interventi delle varie autorità, la solenne Benedizione e il taglio del nastro.

Il Prof. Achille Sclavo, discendente da un’antichissima famiglia lesegnese, nacque ad Alessandria il 23 marzo 1861. Nel 1886 si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino. Nel 1898 ricevette il prestigioso “Premio Riberi” dell’Accademia di Medicina di Torino per il primato mondiale delle sue ricerche su un siero contro il carbonchio (Bacillus anthracis).

Nel 1904 fondò a Siena l’Istituto Sclavo, successivamente noto come “Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano Achille Sclavo”. Si distinse dirigendo campagne contro epidemie di colera e malaria in alcune regioni italiane. In qualità di Commissario Unico Governativo, ricevette per i successi ottenuti la medaglia d’oro “Ai benemeriti della Sanità pubblica”.

Fu Rettore dell’Università di Siena dal 1914 al 1919, dal 1924 al 1936 e dal 1927 al 1929. Promosse la diffusione delle norme della sua Scienza, l’igiene, coinvolgendo in particolare i Maestri Elementari. Sclavo aderì alla filosofia pedagogica sperimentale di John Dewey, condivideva questa adesione con Maria Montessori, di cui fu amico ed estimatore. Per il suo contributo all’educazione, ottenne anche la medaglia d’oro “Ai benemeriti dell’istruzione pubblica”.

Achille Sclavo, pur lontano da Lesegno, rimase sempre legato alla terra dei suoi avi, mantenendo stretti rapporti affettivi con essa. Morì a Genova il 2 giugno 1930.

Il Ministro dell’Istruzione, il 25 giugno 2024, ha comunicato ufficialmente al Prefetto della provincia di Cuneo l’intitolazione dell’edificio scolastico di Lesegno.

Sergio Rizzo