LESEGNO/ E' Ilaria Tarò la vincitrice della fascia “Miss Vespa Pin Up 2019”

SERGIO RIZZO - Un centinaio le “Vespe” con centocinquanta equipaggi presenti alla partenza a Lesegno in provincia di Cuneo, domenica 23 giugno 2019 in occasione del quinto raduno vespistico organizzato dagli Amici della Vespa di Lesegno, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Lesegno, il Circolo Acli, l’Associazione Lesegno Vive, Birreria Il Falò, i Ristoranti Le Magne e Extro Ristopark.

Provenienti da varie provincie piemontesi e dalla vicina Liguria, i centauri, hanno dato vita ad uno spettacolo itinerante che ha permesso di conoscere e apprezzare una parte di territorio particolarmente bello e interessante come quello delle Langhe e del Cebano il tutto in un contesto di una giornata particolarmente calda e limpida.

A corollario della manifestazione, sulla piazza antistante la chiesa, un interessante mercatino dell’artigianato e di tipici prodotti locali con dimostrazioni di scultura del legno e pittura.

Lo splendido parco del castello Gay di Quarti ha ospitato l’esposizione statica di alcuni rari modelli di “Vespa” retrò e le opere di numerosi pittori locali.

Il parco del castello è stato inoltre cornice per l’attesissima elezione della “Miss Vespin – Up 2019” scelta fra una rosa di dodici di concorrenti. Dopo un’attenta e decisamente non facile valutazione, la giuria ha decretato di assegnare il titolo e la fascia di “Miss Vespa Pin Up 2019” di Lesegno alla numero sette: Ilaria Tarò di Lesegno.

Secondo posto a Francesca Passarotto di Ceva e terzo posto a Aurora Marenco di Ceva. A pari merito sono state nominate: Giorgia Storai, Natascia Orlando, Martina Storai, Beatrice Lombardi, Martina Frazzo, Arianna Giocondo, Desirè Mandrile, Reda Gaurilovate e Annalisa Gambera.

L’organizzazione al termine della manifestazione ha inteso ringraziare sentitamente quanti hanno collaborato alla realizzazione e al successo di questa quinta edizione di Vespin – Up di Lesegno, in particolare agli sponsor, alla parrucchiera e truccatrice Alessandra Piangente, a Nicola Caruso chef panificatore, Punto Kapelli di Renata Dalmazzone, al Marchese Gay di Quarti, agli amici dei vari Club Vespa intervenuti, agli artisti presenti e alle ragazze che sono simpaticamente intervenute mettendosi in gioco per una giornata emozionante insieme alle bambine che hanno sfilato con loro: Nicol, Bianca, Miriam, Eva, Matilde e Matilda e naturalmente al numerosissimo e caldo pubblico intervenuto.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Ilaria Tarò vincitrice del concorso “Miss Vespin – Up 2019” di Lesegno. Nella foto: Il gruppo della quarta edizione del Vespin – up di Lesegno 2019. Altra foto: partenza delle Vespe)