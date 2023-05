Le Terme di Lurisia rilanciano il turismo del benessere: riapertura lunedì con tante novità

ANTONELLA GONELLA - Lunedì 22 maggio riaprono le Terme di Lurisia. La nuova stagione si annuncia ricca di novità, grazie agli importanti interventi di rinnovamento conclusi nei mesi scorsi e ad un nuovo format volto ad ampliare l’offerta tradizionale, con proposte dirette alle nuove generazioni.

Nell’anno degli anniversari le Terme riscoprono lo spirito giovane e innovativo che ha contrassegnato tutta la storia di Lurisia: esattamente 110 anni fa, nel 1913, il professor Gabriele Lincio scoprì la presenza in zona di giacimenti del minerale Autumnite, richiamando l’interesse del mondo scientifico. Cinque anni dopo, nel 1918, la visita del Premio Nobel Marie Curie certificò le radioemanazioni e le conseguenti proprietà terapeutiche dell’acqua delle sorgenti locali.

In omaggio a una lunga storia capace di adattarsi alle esigenze dell’utenza e ai gusti di un turismo in continua trasformazione, nasce così il percorso benessere abbinato ad un aperitivo a base di sushi con l’anteprima in programma giovedì 8 giugno. Alla proposta del bar-ristorante a base di prodotti tipici del territorio, si aggiunge inoltre un ritorno del calendario di eventi dopo la pausa forzata nel periodo pandemico: ecco allora le seduta di yoga immersi nella natura del parco e in settimana l’animazione musicale per i balli di sala.

Le novità di maggior rilevo riguardano però gli impianti: sono infatti stati interamente rinnovati l’area delle cure inalatorie e il comparto dedicato all’estetica, con soluzioni di ultima generazione che uniscono l’efficacia dei trattamenti alla comodità. Se resta invariato il tradizionale appuntamento con la ginnastica dolce, sarà possibile usufruire in aggiunta di una palestra moderna e di percorsi di fitness su misura, grazie alla presenza di un personal trainer. Gli ospiti potranno poi avvalersi della consulenza dei professionisti presenti in struttura: allo specialista in otorinolaringoiatria, si aggiungono massofisioterapista, iridologa e dietista per consulenze in giorni stabiliti.

Cresce di pari passo l’orario di apertura che si fa più flessibile e ampio per venire incontro alle esigenze di quanti lavorano. Così gli impianti aprono una domenica al mese e i trattamenti benessere restano accessibili tutti i giorni dalle 9 alle 15 e il sabato fino alle 17. Continuità di servizio è la parola d’ordine: le Terme saranno operative fino a fine novembre e disponibili con aperture straordinarie anche nei periodi festivi. Si arricchisce così l’offerta della struttura che, rivolta al benessere della persona fin dal 1940, si conferma gioiello del comparto turistico idrotermale cuneese.

Marie Curie è stata la prima di una lunga serie di frequentazioni illustri che hanno portato a Lurisia autorità in campo scientifico e, più tardi, personalità di spicco dell’epoca quali il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi o l’architetto Giò Ponti. E poi turisti e curiosi, attratti dalle potenzialità benefiche di una vacanza in un ambiente naturalistico di grande pregio e dalle qualità delle due sorgenti: Santa Barbara protettrice dei minatori e Garbarino dal nome dell’imprenditore che edificò l’impianto.

Per informazioni e prenotazioni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14: 0174683421 o 3347432014.

Antonella Gonella