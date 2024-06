Le sfide nei piccoli Comuni della provincia di Cuneo: ecco chi sono i nuovi sindaci (e le conferme)

CUNEO CRONACA - Completato lo scrutinio delle elezioni Europee, l’attenzione si è spostata ora verso le Comunali, di cui si sta svolgendo lo spoglio. Sono 78 i comuni della provincia di Cuneo in cui c'era un solo candidato e dove era già stato superato il quorum del 40%. (Clicca QUI per i risultati delle Comunali in provincia di Cuneo)

A Marmora è stato eletto invece un nuovo sindaco: è Roberto Colombero ("Marmora Insieme Valle Maira"), presidente Uncem Piemonte, giù sindaco a Canosio. Colombero ha vinto contro il sindaco uscente Giorgio Reviglio con il 60,87% dei voti.

Riconfermato invece a Canosio il sindaco uscente Domenico Vallero (“Insieme per Canosio”) con il 66,04%, che sfidava la candidata Veronica Ceccato, al 33,96. A Igliano è stato eletto sindaco con l'84,78% dei voti Flavio Gonella, che ha sconfitto Giovanni Bado con il 15,22%.