Le Marittime in Austria al Memorial Danilo Re, guardiaparco morto in un incidente nel 1995

CUNEO CRONACA - Due squadre delle Alpi Marittime partecipano al XXVIII Memorial Danilo Re a Spital am Pyhrn nel Parco Nazionale Kalkalpen (Parco nazionale delle Alpi calcaree), Austria.

La manifestazione nata nel Parco del Marguareis per ricordare il collega Danilo mancato in un tragico incidente sul lavoro nel 1995 è organizzata da alcuni anni ALPARC (la Rete alpina delle Aree Protette). L’evento è diventato itinerante nei parchi e rappresenta una tradizionale e attesissima occasione di incontro tra i dipendenti e collaboratori delle aree protette e anche di promozione del territorio ospitante. Al "Memorial" si gareggia a squadre nelle discipline di slalom gigante, sci di fondo, scialpinismo e tiro con la carabina. I punti guadagnati nelle varie specialità concorrono a formare la classifica finale delle squadre.

Insieme alla parte agonistica sono previsti momenti di scambio e di formazione professionale. In questa edizione si terrà il convegno "Monitoraggio della biodiversità nelle aree protette - Uno strumento per la gestione e l'applicazione delle misure di conservazione delle Direttive europee". Il personale del Ente interverrà in qualità di relatore con "Azioni coordinate per la coesistenza uomo-lupo sulle Alpi" portando l'esperienza maturata in qualità di capofila del progetto LIFE Wolfalps EU.