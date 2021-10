Le Langhe di Fenoglio e Pavese: dialogo con Lorenzo Mondo al Salone del Libro e online

CUNEO CRONACA - In occasione del Premio Pavese 2021, la Fondazione Cesare Pavese con Chiara Fenoglio, membro della giuria del Premio, ha intervistato Lorenzo Mondo, critico letterario, scrittore e giornalista italiano.

Una testimonianza non solo sul lavoro culturale di Cesare Pavese ma anche su Beppe Fenoglio, l'altro grande scrittore langarolo, in vista delle celebrazioni per il centenario della nascita previste per il 2022.

Il documentario verrà presentato oggi, sabato 16 ottobre, alle 12.30, durante il Salone del libro di Torino e sul canale YouTube QUI. Una produzione Fondazione Cesare Pavese e Comune di Santo Stefano Belbo con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Crc. Riprese e montaggio di Andrea Icardi.