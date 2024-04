Le idee in trasformazione spiegate in 18 minuti con i talk di TEDxCuneo in San Francesco

CUNEO CRONACA - Sta per alzarsi il sipario su TEDxCuneo 2024. "Metamorfosi, idee in trasformazione" è il tema che sabato 4 maggio dalle 14,30 gli speaker svilupperanno sul palco del Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. L'evento è già sold out, ma per non perdersi l'appuntamento c'è TEDxCuneo+dintorni.

La novità, infatti, è che da quest’anno TEDxCuneo esce dalla sua location principale per coinvolgere anche altri luoghi della provincia: la frazione Roata Rossi e quartiere Donatello a Cuneo per raggiungere poi la capitale del Marchesato, Saluzzo, dove grazie a Isiline Srl, partner tecnico, è stata coinvolta la Fondazione “Amleto Bertoni”.

Agli eventi diffusi si potrà partecipare gratuitamente previa prenotazione online QUI. Il ricavato sostiene esclusivamente il progetto TEDxCuneo. Gli organizzatori hanno lavorato con impegno per rendere ancora più inclusivo l’evento. TEDxCuneo, in collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo (grazie al contributo di Askoltaora), offrirà il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). A disposizione, ci sono 30 biglietti acquistabili presso l’ufficio ENS (martedì e giovedì nell’orario 15-17) in via S. Grandis 28/B a Cuneo, richiedibili via mail a cuneo@ens.it o scrivendo un messaggio a Daniel Bongioanni al 331.9175258. Sarà inoltre disponibile la sottotitolazione su maxischermo in tempo reale.

Parleranno della loro esperienza di Metamorfosi, Valentina Garonzi, Andrea Casta, Chiara Pennetta, i Rusty Brass, Michele Mezza, Francesca Picci, Marco Bersanelli, Fiamma e Giuppy Izzo, Daniele Raineri e lo faranno rispettivamente nel campo che ognuno di loro predilige: biotecnologia, visual e street music, inclusione, agricoltura sostenibile, astrofisica, doppiaggio, informazione, geopolitica.

Gli speaker saranno annunciati da Valentina Sandrone, giornalista per il settimanale locale La Bisalta e per Il Giornale del Piemonte e della Liguria. Project manager per la Prokalos e direttrice dell’associazione monregalese Gli Spigolatori. “Questa per me è innanzitutto un’avventura assolutamente nuova e inaspettata. Mi inorgoglisce far parte di questo progetto, fatto di persone che hanno in comune impegno, passione e capacità”.

Le sedi degli eventi diffusi, organizzati in sinergia con il Comune di Cuneo sono:

