Le eroine di Giacomo Puccini al teatro Toselli di Cuneo, biglietti ridotti per le donne

CUNEO CRONACA - Sabato 26 ottobre, alle 21, presso la Sala San Giovanni di Cuneo, si terrà il quarto appuntamento del Cuneo Classica Festival 2024, con un programma dedicato alle eroine di Giacomo Puccini.

Protagonista della serata sarà l'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal Maestro José Ferreira Lobo, con le soprano Sachi Nogami e Daniela Zerbinati (nella foto), selezionate dal Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello 2024. La narrazione sarà affidata alla voce di Alfonso de Filippis, che guiderà il pubblico alla scoperta della vita e delle opere di Puccini attraverso le arie delle protagoniste delle sue opere più celebri.

Tra le opere in programma, saranno eseguite selezioni da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La Rondine e altre. Il concerto offrirà al pubblico un viaggio musicale emozionante tra i sentimenti intensi e le profonde introspezioni psicologiche delle eroine pucciniane, protagoniste di amori drammatici e destini sfortunati.

Sachi Nogami, soprano giapponese, si è laureata in canto lirico al Tokyo College of Music e si è perfezionata al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Ha debuttato in Giappone e si è esibita in varie opere in Italia, collaborando con prestigiose orchestre e teatri.

Daniela Zerbinati, soprano mantovano, ha ottenuto la laurea in canto lirico al Conservatorio G. B. Martini di Bologna con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi concorsi lirici internazionali e si è esibita in importanti teatri italiani e all’estero.

La serata è promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica e con il contributo di Confartigianato Imprese Cuneo, Fondazione Crt e Fondazione Crc.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it. Info e prenotazioni: 0171698388 – 3334984128 - e-mail: promocuneo@tin.it. Biglietto ridotto per tutte le donne fino ad esaurimento posti.