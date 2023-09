"Le donne ci stanno a cuore": passa da Cuneo la prevenzione delle malattie cardiovascolari

CUNEO CRONACA - Venerdì 29 settembre in Piemonte, come in altre 16 Regioni, saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day, promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinate in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in qualità di membro ufficiale in collaborazione con l’ANPAS, Progetto Vita e Ircomunità.

Il 30 settembre in piazza galimberti a Cuneo si terrà l'evento "Le donne ci stanno a cuore".

PROGRAMMA

ORE 8.30

Registrazione partecipanti alla PEDALATA

ORE 9.15

Saluti istituzionali

ORE 9.30

PEDALIAMO INSIEME

ORE 11.00

Incontro con i professionisti

Dott.ssa Roberta Rossini - Direttrice S.C. Cardiologia AO S. Croce e Carle di Cuneo Le differenze di genere in Cardiologia: esistono ancora?

Dott. Maurizio Roberto - Direttore S.C. Cardiochirurgia AO S. Croce e Carle di Cuneo I benefici del ciclismo, non agonistico, sulle malattie cardiache

Dott. Massimo Maione - Direttore S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare AO S. Croce e Carle di Cuneo L'importanza dell'attività fisica riella prevenzione e nel trattamento delle arteriopatie periferiche

Dott.ssa Maria Federica Grasso Responsabile SS Stroke Unit AQ S. Croce e Carle di Cuneo Conoscere i fattori di rischio per una efficace attività di prevenzione delle patologie cerebrali

Dott. Giuseppe Lauria - Direttore S.C. Medicina Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza AO S. Croce e Carle di Cuneo L'importanza del precoce riconoscimento dei segni e sintomi

Dott.ssa Stefania Brovero - Dietista S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica AO S.Croce e Carle di Cuneo. Il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione cardiovascolare

Dott. Marco Pappalardo - Responsabile Formazione e Qualità Azienda Zero Piemonte. La sindrome coronarica acuta, il ruolo del Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera e l'importanza delle manovre salvavita

ORE 13.00

Chiusura

Iscrizione per la pedalata a: openday@ospedale.cuneo.it.