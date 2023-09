La trasformazione della Chiesa anche attraverso gli abiti: mostra al Palazzo dei Vescovi di Saluzzo

CUNEO CRONACA - Dal 28 settembre 2023 al 6 gennaio 2024, il Palazzo dei Vescovi di via Maghelona 7 a Saluzzo ospita la mostra intitolata "Servire la Chiesa in un mondo che cambia". Il percorso espositivo offre una visione delle trasformazioni liturgiche e culturali che la Chiesa ha attraversato nel corso dei decenni, anche attraverso l'abbigliamento sacerdotale di tutti i giorni, dalla tradizionale talare al più moderno clergyman.

L'inaugurazione della mostra avrà luogo il 28 settembre alle ore 17:00, in una cerimonia che vedrà la presenza di S. E. Mons. Cristiano Bodo. L'evento si tiene in concomitanza con la prima conferenza del Convegno Pastorale Diocesano dal titolo "Quale Chiesa? Lasciamoci interrogare dal Signore", prevista per il 28, 29 e 30 settembre presso la Cattedrale di Saluzzo.

Il percorso espositivo è reso possibile grazie all'impegno dei Volontari per l'Arte della Diocesi di Saluzzo. Le aperture guidate e gratuite si svolgeranno in diverse date, che includono il 29 settembre, il 21 ottobre (in concomitanza con la Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo), il 7, 17 e 25 novembre, l'8 e il 26 dicembre, e il 6 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30.

L'obiettivo di "Servire la Chiesa in un mondo che cambia" è presentare figure di diaconi e presbiteri che celebrano la Santa Messa secondo i due riti precedente e successivo il Concilio Vaticano II. Inoltre, l'esposizione presenta una varietà di paramenti liturgici, tra cui una casula di proprietà di Mons. Cristiano Bodo, noto per essere stata indossata numerose volte da San Giovanni Paolo II tra il 1983 e il 1996.

L'evento ha potuto contare sulla collaborazione di esperti e artisti locali, tra cui don Ezio Marsengo, Matteo Camagna e Marco Boggio, oltre all'artista saluzzese Ugo Giletta, che ha creato un'opera speciale intitolata "La liberazione dal tempo". La mostra include anche una selezione di fotografie storiche, grazie al contributo di don Oreste Franco.

L'esposizione fa parte delle attività di "Cultura a Porte Aperte", un progetto condiviso ideato dalla Fondazione CRT e dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d'Aosta. In particolare, la mostra del 20 ottobre sarà riservata agli ospiti della Residenza Emanuele Tapparelli D’Azeglio, nell'ambito del progetto WELFARE CRT - Attività di comunità 2023.

Per ulteriori informazioni sulla mostra e sugli orari di apertura, è possibile contattare beniculturali@diocesisaluzzo.it o visitare il sito web www.diocesisaluzzo.it. Seguite anche gli aggiornamenti sulla mostra su Instagram e Facebook.