Torinese, 58 anni: chi è il nuovo direttore generale dell'ospedale S. Croce e Carle di Cuneo

CUNEO CRONACA - Elide Azzan, 58 anni, torinese, direttore sanitario dell’Asl di Novara, è il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. L’ha nominata la giunta regionale del Piemonte e dal 1° giugno sostituirà il dott. Corrado Bedogni che ha concluso il suo incarico.

La dottoressa Azzan – laurea in Medicina e Chirurgia a Pavia e specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri a Torino - dopo una prima importante esperienza lavorativa presso la stessa azienda ospedaliera cuneese dal 1999 al 2015 (prima come responsabile Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e poi come direttore sanitario di Presidio Ospedaliero) ottiene l’incarico di direttore sanitario di azienda dapprima presso l’Asl di Alessandria nel triennio 2015-2018 e quindi presso l’Asl di Novara dal 2018 ad oggi.

Nel periodo della pandemia, la giunta regionale si è avvalsa della sua provata esperienza nominandola nell’aprile 2020 nell’Unità di Crisi regionale Covid-19 con gli incarichi di coordinatore sanitario vicario e referente dell’Area di Collegamento con il 118 e, dall’ottobre dello stesso anno, coordinatore dell’Area Direzioni Sanitarie regionali e vicario del Commissario per la Gestione delle Politiche Sanitarie presso il Dirmei (Dipartimento Interaziendale Funzionale a valenza Regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”) dove si trova tuttora. Nel contempo, per un mese, tra marzo e aprile 2020, è stata anche sostituto del direttore generale dell’Asl To 5 e ne ha vicariato le funzioni.

La dottoressa Azzan vanta un ottimo percorso formativo, è componente di numerosi gruppi di lavoro regionali e comitati tecnico-scientifici ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Tra i percorsi di formazione manageriale, si evidenziano in particolare quelli che l’hanno condotta a conseguire l’idoneità per incarico di direttore di Struttura Complessa e quella per accedere all’Elenco Nazionale degli Idonei alla nomina di direttore generale di Asl e Aziende Ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

“Sono davvero onorata dell’incarico ricevuto e ringrazio il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi per la fiducia che mi è stata accordata. Cercherò di rispondere a questo impegno con responsabilità e massima disponibilità. Sono consapevole del valore dell’azienda e di tutti i professionisti che ne fanno parte, ma inizierò la mia attività come se non la conoscessi e, quindi, osserverò, ascolterò e cercherò di comprendere le dinamiche per allineare al meglio il grande potenziale già esistente e raggiungere gli obiettivi assegnati dalla Regione. Ringrazio il dottor Bedogni per aver gestito in questi anni un’azienda che è rimasta sana economicamente e ricca della cultura del lavoro che la caratterizza”.