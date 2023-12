La Tesisquare nello spazio con Roberto Vittori: l'astronauta ospite dell'azienda di Roreto

CUNEO CRONACA - In occasione della III Giornata Mondiale dello Spazio la Tesisquare, società italiana leader nella creazione di soluzioni digitali della Supply Chain, con circa 500 dipendenti dislocati in diverse sedi in Italia e all’estero, ha organizzato un evento aziendale a cui ha partecipato come ospite d’onore Roberto Vittori, generale di brigata aerea dell’aeronautica, con più di 2500 ore di volo su decine di velivoli e che ha preso parte a tre missioni spaziali.

Un momento di ascolto e ispirazione quello col generale Vittori con cui è stata condivisa, tra le altre cose, l’analogia del Codice Etico Aziendale di Tesisquare, che evidenzia la volontà dell’azienda a generare connessioni virtuose a partire dalle persone, interne ed esterne alla Società con la Charta degli Astronauti (alla cui stesura ha contribuito anche lo stesso Roberto Vittori) che ha coniato l’acronimo SPACE. La valorizzazione dell’agire umano, nella collettività, è incentrata sul dialogo e sulla crescita professionale, un elemento inserito anche nella Charta degli Astronauti.

Per Tesisquare, quindi, Sapientia è perseguire gli obiettivi per il progresso dell’umanità. Populus significa considerare la gente al primo posto. Audacia ricorda che i riconoscimenti saranno senza precedenti se si avrà successo, Cultura vuol dire apprendere dai propri antenati e trasferire l’eredità culturale alle generazioni future. Infine, Exploratio ricorda a tutti che l’esplorazione è un’opportunità per scoprire, imparare e crescere, non solo in ambito spaziale ma nella vita di tutti i giorni.

“Siamo partiti oltre 20 anni fa dalla provincia di Cuneo con tanta emozione proprio come accade durante il lancio di una nuova missione spaziale” afferma Giuseppe Pacotto, fondatore e Amministratore Delegato di Tesisquare. “Siamo andati oltre i nostri limiti, come ha fatto più volte il generale Vittori, raggiungendo mercati internazionali che ci hanno aperto le porte a nuove sfide e stimoli. L'espansione in Francia e negli Stati Uniti sono stati risultati tangibili del nostro impegno verso l'eccellenza e l'innovazione. Guardando al futuro, ci aspettano nuove sfide e opportunità di crescita da affrontare con la stessa determinazione che ci ha portato fin qui".

"Il futuro dei voli spaziali sarà sempre più caratterizzato da progetti da parte di aziende private. Lo spazio e l’aerospazio in generale si stanno dimostrando un terreno fertile non solo per la scienza e per la tecnologia, ma anche per le opportunità di crescita industriali e commerciali.” Ha dichiarato Roberto Vittori. “Per arrivare a questo è importante che tutte le aziende vadano sempre ad aspirare a nuovi risultati, a sfide sempre più avvincenti, cercando di non accontentarsi mai nel restare nella propria dimensione di comfort. Questo è lo spirito che è trovata in Tesisquare, un’azienda partita dal piccolo e che ora mira ad arrivare tra i giganti della supply chain internazionale.”