La tecnologia che abbatte le barriere del tempo: "Infinitum" fa volare nella chiesa della Missione a Mondovì

"Un volo verso l’infinito" per scoprire gli affreschi di Andrea Pozzo ad alta tecnologia: si accendono i riflettori sul progetto "Infinitum", esperienza di visita, unica nel suo genere in Piemonte, alla chiesa di San Francesco Saverio, "La Missione", nel cuore di Mondovì Piazza, in provincia di Cuneo. Il percorso è pronto al debutto: il grande evento inaugurale è atteso per sabato 5 ottobre. Il progetto, promosso dalla Città di Mondovì con l’indispensabile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è diventato realtà grazie all’allestimento realizzato dalla società genovese Ett, una delle maggiori realtà italiane ad operare nel settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, che per "Infinitum" ha lavorato in raggruppamento temporaneo di imprese con Itur, punto di riferimento per l’accoglienza turistica nel Monregalese.

L’allestimento è stato reso possibile dalla proficua collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e con la Diocesi di Mondovì. Installazioni illuminotecniche, schermi touch e realtà virtuale saranno gli avanguardistici supporti digitali attraverso i quali vivere in modo nuovo l’esperienza di visita, interagendo con lo spazio circostante e con i dettagli del capolavoro barocco firmato dal Pozzo. Proprio a Mondovì, infatti, prima di ottenere le grandi commissioni romane e viennesi, l’artista tridentino lasciò una delle più vive testimonianze dell’arte scenografica barocca, costruendo su una volta dalla superficie pressoché piatta una profonda cupola aperta verso il cielo. Un magistrale saggio di sapienza prospettica che, con "Infinitum", si svela al grande pubblico.

"Andrea Pozzo Racconta", "Virtual Barocco", "Esplorando Infinitum", "Storia dell’anamorfismo" e "Le meraviglie della pittura": saranno queste le cinque esperienze proposte ai visitatori, che verranno coinvolti in un percorso dal forte impatto emozionale, adatto a tutte le fasce di pubblico e di età. L'allestimento consentirà di conoscere uno dei più importanti cicli pittorici italiani del periodo barocco e di approfondire lo studio della figura di Andrea Pozzo, ripercorrendo le maggiori tappe della sua carriera internazionale. I giovani e le scuole avranno a disposizione uno strumento per conoscere da vicino la realizzazione di una complessa opera d’arte, frutto dell’applicazione di rigorose regole matematiche. Emozioni garantite anche per le persone con limitazioni fisiche o sensoriali, che potranno vivere un'esperienza coinvolgente e istruttiva.

Ma le tecnologie di realtà virtuale non serviranno che a valorizzare, senza prevaricarla, la tradizionale visita ad un bene che è prima di tutto un luogo di culto e di profonda fede, e che rappresenta uno straordinario patrimonio architettonico ed artistico, integralmente restituito allo splendore originario dal restauro finanziato dalla Fondazione Crc (2004-2010). L’assessore alla Cultura, al Turismo, alle Manifestazioni e ai Beni Culturali, Luca Olivieri: «Oggi la tecnologia ci permette quasi di abbattere le barriere del tempo e di camminare al fianco del Pozzo, vederlo – poco più che trentenne - lavorare agli affreschi della chiesa dei Gesuiti di Mondovì. Si tratta, tuttavia, di un equilibrio molto delicato: è un gioco sottile tra tradizione e innovazione, che, se da un lato non deve cadere nel “già visto”, dall’altro non deve correre il rischio della spettacolarizzazione dell’opera d’arte. Abbiamo condiviso questa visione con tutti i partner del progetto e ne è scaturito "Infinitum, un volo verso l’infinito", un’esperienza di visita immersiva e profondamente rispettosa della natura e della storia del luogo».

Il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: «Infinitum è un progetto che l’Amministrazione ha fortemente voluto e che corrisponde ad un nuovo modo di intendere il turismo nel Monregalese. Un’offerta culturale incastonata in un territorio straordinario, che deve diventare attrattivo tutto l’anno. Il progetto prevede una postazione touch dedicata alle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche dell’intero Monregalese: la chiesa della Missione diventerà, così, vetrina per l’intera area. È lavorando in rete, in un’ottica territoriale più ampia dei confini del singolo Comune, che potremo veramente consentire al Monregalese di compiere quel salto di qualità tanto atteso in campo turistico».

Infinitum è aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (orario invernale).



