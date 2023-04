La rigenerazione culturale dei borghi e dei castelli lungo la ferrovia del Tanaro

CUNEO CRONACA - Il mese di maggio in Alta Val Tanaro, nei Borghi afferenti al PNRR, sarà caratterizzato da eventi di notevole importanza culturale ed artistica. Si parte sabato 13 maggio, quando il castello di Ormea sarà al centro della giornata di valorizzazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli sezione Piemonte e Valle d’ Aosta. Per la giornata sarà organizzato un percorso di visita che comprenderà l’area fortificata e le sue connessioni con il borgo e il territorio circostante, per meglio comprendere le funzioni militari del sito nell’ambito delle dinamiche del Marchesato di Ceva. L’interessante percorso storico sarà accompagnato da studiosi dell’Istituto Italiano dei Castelli e vivacizzato da un suggestivo accompagnamento musicale con arpa celtica.

“L’evento è fondamentale per la promozione a livello nazionale del sito storico e del nostro patrimonio culturale tutto - dicono gli organizzatori -. Le Giornate Nazionali dei castelli, giunte ormai alla XXIII edizione, aprono e illustrano 37 siti principali in 19 regioni italiane, a cui si aggiungono 16 itinerari regionali con altre 46 architetture fortificate". Si replicherà il 16, 17, 23 settembre prossimo in occasione delle Giornate Europee del Paesaggio, in cui saranno coinvolti anche i siti fortificati di Bagnasco e Nucetto. Appuntamento sabato 13 Maggio alle ore 15 in Piazza Teco ad Ormea, al termine animazione giullaresca e performance col fuoco per le vie del Borgo con l’Associazione Iannà Tampè.

Domenica 28 maggio è in programma BON - Viaggio nell'arte nei borghi dell'Alto Tanaro. L’acronimo evidenzia i comuni coinvolti nell’iniziativa (Bagnasco, Ormea, Nucetto) ma è esortazione a un inizio. I tre comuni saranno arricchiti per tutta la giornata da eventi e iniziative legate alle maggiori discipline del teatro e dello spettacolo, con ospiti e performer d’eccezione. A Bagnasco dalle ore 15 inizio del percorso di street art per le vie del Centro Storico: si esibiranno i Double Struggle Crew, gli Ogge Brothers e i Flexible Flave, per l’hip hop e Giorgio Camedda con Riccardo Colombo per le pittura. Alle 16,30 presso il Parco Manifestazioni è programmata l’esibizione di Salah, pluripremiato ballerino di fama mondiale vincitore della IV edizione della trasmissione televisiva Tu sì che vales. A Ormea dalle 10, itinerari musicali in Via Roma e nell’area stazione mentre alle 15 alla Società Operaia conversazione con la cantautrice italiana Nada, condotta da Massimo Cotto, giornalista musicale e conduttore radiofonico. Nucetto ospiterà alle 15 presso l’area del Castello Jacopo Fo, nella piece “Com’è essere il figlio di Franca Rame e Dario FO”. Per tutta la giornata guide turistiche professioniste saranno a disposizione per accompagnare il pubblico nella visita ai Castelli e ai Beni correlati. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per l’occasione giungerà in valle il primo treno storico-turistico dell’anno con partenza da Torino Porta Nuova (info e prenotazioni QUI). Grazie al PNRR è stato possibile concretizzare il progetto BORGHI E CASTELLI LUNGO LA FERROVIA DEL TANARO: UNA PROPOSTA DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE TRA STORIA E PAESAGGIO. Nell’ambito dell’avviso pubblico a regia del Ministero della Cultura rivolto ai Comuni, - INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI Missione 1 - componente 3 del PNRR. Linea B - progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – il Comune di Ormea nel ruolo di capofila, in associazione con i Comuni di Bagnasco e Nucetto, ha proposto un progetto comprendente una serie di azioni materiali e immateriali volte alla rigenerazione urbana, sociale e culturale dei tre Comuni. L’arte, gli eventi e la promozione del capitale materiale e immateriale, in aggiunta agli interventi materiali sul patrimonio costruito rappresentano un mezzo fondamentale nella rigenerazione culturale e sociale dei nostri paesi. In questo contesto La Ferrovia Turistica del Tanaro figura come un forte e riconosciuto veicolo di promozione e comunicazione del territorio e dei valori ad esso connessi, oltre ad essere bene identitario del contesto territoriale di riferimento.

(Foto tratta dalla pagina Facebook "D'Acqua e di ferro")