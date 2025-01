La regista e scrittrice Cristina Comencini è Testimone di Bellezza per il Premio Roddi

CUNEO CRONACA - Dopo Mariangela Gualtieri, Aldo Cazzullo, Roberto Vecchioni e Garous Abdolmalekian, sarà la scrittrice, sceneggiatrice e regista Cristina Comencini a ricevere l’omaggio “Testimone di Bellezza 2024” per la sua attività artistica e culturale. Cristina Comencini, regista e scrittrice, ha girato 14 film, ultimo in ordine di uscita: «Il treno dei bambini», scritto 14 romanzi e 5 commedie teatrali. «La bestia nel cuore» ha ricevuto la nomination all’Oscar nella categoria Miglior film straniero. Il passaggio da una drammaturgia all’altra è la cifra della sua passione e della sua ricerca.

Scrive storie costruendo personaggi, relazioni, e raccontando donne e uomini nei mutamenti dei ruoli, della società, dei sentimenti. La sua opera si sviluppa lungo un percorso in cui la narrazione, limpida e diretta, diventa strumento per affrontare temi universali come la ricerca della verità, la lotta per l'identità, le relazioni familiari e sentimentali, la condizione femminile nel mondo contemporaneo. La sua straordinaria capacità di introspezione psicologica ci restituisce personaggi vivi, intensi e carichi di autenticità in cui il linguaggio delle emozioni si traduce in immagini di grande forza espressiva.

Nelle sue opere coniuga l’eleganza visiva con un profondo senso etico e sociale, portando avanti una visione di bellezza che è anche impegno e responsabilità verso il mondo. Una bellezza vivamente morale ed emozionale: la capacità di vedere e ascoltare, di cogliere l’essenza del mondo e trasformarla in arte. La sua passione nel raccontare la complessità della vita, senza mai cadere nella superficialità o nel compromesso, è un esempio prezioso, per chiunque creda nel potere dell’arte di migliorare il nostro tempo.

Per questo l’Associazione Culturale Premio Roddi conferisce per l’anno 2024 il riconoscimento "Testimone di Bellezza" a Cristina Comencini. L’evento vedrà due momenti: venerdì 10 gennaio alle 21 nella Sala Beppe Fenoglio ad Alba CN (via Vittorio Emanuele II - Cortile della Maddalena), il dialogo con Cristina Comencini e la consegna del riconoscimento "Testimone di Bellezza"; sabato 11 gennaio alle ore 10 a Roddi, una passeggiata lungo il Cammino della Poesia dedicato per l’occasione all’opera dell’artista, e salita al Castello di Roddi con saluto conclusivo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti in sala Beppe Fenoglio; la passeggiata è aperta a tutti. L’Associazione Culturale “Premio Roddi”, che da anni si occupa di poesia con un Concorso che si avvia alla trentesima edizione nel 2025, ha istituito nel 2020 il riconoscimento “Testimone di Bellezza”: omaggio ad un protagonista del panorama culturale contemporaneo che contribuisca, attraverso la sua opera, a diffondere il senso della bellezza.