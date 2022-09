La Notte europea dei Ricercatori e il festival sulla trasformazione digitale Great Innova a Cuneo

CUNEO CRONACA - Venerdì 30 settembre, dalle 16.30 alle 18, in piazza Foro Boario, a Cuneo, dove troveranno spazio stand di startup e i gazebo de “La Notte dei Ricercatori” e sabato 1° ottobre dalle 9 alle 13 all’interno dell’Auditorium Foro Boario (via Carlo Pascal, 5L) si svolge la quinta edizione di Great Innova, il Festival dell’innovazione cuneese organizzato dall’omonima associazione. Il titolo scelto per l’edizione 2022 della manifestazione, dedicata agli impatti della tecnologia sulla vita di tutti i giorni ed in particolare sul mondo del lavoro, è “#Surfing, cavalca le onde della trasformazione”. Il festival Great Innova ha ottenuto quest’anno il patrocinio della Commissione Europea, che si unisce a quelli di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo. Great Innova 2022 è realizzato con il contributo di Associazione Great Innova, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione DIG421, Tesisquare, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Sistemi Cuneo, Greehas Group. Si tiene in collaborazione con Startup Grind Cuneo, Università di Torino, CDV&M – Club Dirigenti Vendita e Marketing della Provincia di Cuneo, ATL Cuneo, La notte dei ricercatori, Marketers, Parco fluviale Gesso e Stura. Per maggiori informazioni sul festival e per scoprire le finalità dell’associazione visitare il sito internet www.associazionegreatinnova.it. È anche possibile mandare un’e-mail all’indirizzo info@associazionegreatinnova.it

“Al Festival dell’innovazione 2022 affronteremo il futuro ispirandoci al libro L’inevitabile di Kevin Kelly – afferma Cristian Ranallo, presidente di Great Innova -. Con i nostri ospiti scopriremo quali tecnologie trasformeranno il nostro modo di vivere e come dovremo imparare a convivere in un mondo sempre più tecnologico. Citando la prefazione del libro: ‘Le forze tecnologiche che stanno riplasmando la società sono già attive, sono interdipendenti e sono soprattutto inarrestabili. Tutto sta accadendo adesso. Dobbiamo accettare e sfruttare queste forze che stanno cambiando il nostro modo di vivere? Ne siamo proprio sicuri?’. Ne discuteremo insieme ad ospiti di assoluto valore”.

L’evento avrà un suo prologo nel pomeriggio di venerdì con l’apertura degli stand di presentazione de “La notte dei ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutta Italia e non solo e con l’esposizione di startup tecnologiche/sostenibili del territorio. Sabato, giorno di apertura del festival, si alterneranno sul palco dell’Auditorium Foro Boario gli interventi degli ospiti: Ernesto Ciorra (Chief Innovability®Officer at Enel di Enel Group), Ivan Ortenzi (Chief Evangelist Officer di BIP), Massimo Canducci (CInO di Engineering Group), Chiara Montanari(Consultant di Cherenkov Telescope Array Observatory, prima italiana a capo di una spedizione in Antartide), Nicoletta Prandi (Giornalista e Speaker di Radio Lombardia), Dario Peirone(Professore Associato di Imprenditorialità e Strategia dell’Innovazione di UNITO).

“Great Innova aderisce al Festival diffuso dello sviluppo sostenibile e a Repubblica digitale, iniziativa del Consiglio dei Ministri del Governo italiano – conclude Ranallo – L’edizione di quest’anno sarà una due giorni all’insegna dell’innovazione e soprattutto della tecnologia. L’evento sarà inoltre l’occasione per raccontare i risultati del nostro progetto di crowdfunding ‘Cittadinanza digitale per Steam’ realizzato all’interno del bando di Fondazione Crc ‘risorse per il terzo settore’, esponendo pubblicamente la lista dei donatori e inserendo i ringraziamenti per le istituzioni che hanno patrocinato l’iniziativa e per Fondazione CRC oltre a portare la testimonianza di chi avrà partecipato al bando per il riconoscimento delle borse di studio e ai corsi base di formazione sul digitale”.