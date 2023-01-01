La Nord Ovest di Cuneo in missione con Confindustria tra Argentina e Brasile

CUNEO CRONACA - Nord Ovest S.p.A., realtà di riferimento nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali, ha partecipato per la prima volta a una missione di Sistema Confindustria: la missione imprenditoriale in Argentina e Brasile, organizzata da Confindustria e ICE Agenzia, in collaborazione con le Ambasciate d’Italia a Buenos Aires e Brasilia. La missione, in programma dal 7 settembre e in conclusione oggi – 11 settembre, ndr – ha coinvolto una delegazione di imprese italiane in un percorso articolato tra Buenos Aires, San Paolo e Brasilia, con l’obiettivo di favorire nuove relazioni commerciali e industriali e approfondire le opportunità offerte dall’area Mercosur.

Nord Ovest, rappresentata da Paolo Orsi (nella foto), Business Development Manager, ha preso parte alla missione attraverso incontri con imprese, operatori economici, potenziali partner e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche dei mercati dell’area Mercosur e le opportunità per le imprese italiane. Il programma ha previsto momenti di confronto e networking con il tessuto economico locale, offrendo alla Società l’occasione di sviluppare nuove relazioni e comprendere l’evoluzione dei flussi commerciali tra Europa e Sud America.

Per Nord Ovest, l’espansione degli scambi tra Europa e Sud America rende sempre più centrale il ruolo della logistica nel supportare le imprese che guardano ai mercati extra-UE. Le competenze maturate nella gestione delle spedizioni internazionali e delle procedure doganali consentono alla Società di affiancare i propri clienti nella gestione di rotte e operazioni commerciali sempre più articolate.

La missione si è inserita in un contesto di crescente attenzione verso i rapporti economici tra Unione Europea e Mercosur, anche alla luce dell’Accordo di libero scambio UE-Mercosur, che punta a ridurre le barriere commerciali e favorire nuovi scambi. Secondo le stime di Confindustria, il potenziale di export italiano ancora inesplorato in Argentina e Brasile supera complessivamente 1 miliardo di euro, con prospettive di crescita nel lungo periodo valutate in ulteriori 6 miliardi di euro. La missione ha visto coinvolte imprese attive in settori ad alta vocazione internazionale, nei quali la capacità di gestire flussi logistici complessi e procedure doganali rappresenta un fattore determinante per supportare la crescita sui mercati esteri. Per Nord Ovest, essere presente in questa fase significa quindi comprendere da vicino l’evoluzione di questa area economica e prepararsi ad accompagnare le imprese italiane nelle opportunità che potranno svilupparsi nei prossimi anni.

“Partecipare a questa missione ha significato essere presenti direttamente nei mercati e nei luoghi in cui si stanno costruendo nuove opportunità per le imprese italiane – dichiara Paolo Orsi, Business Development Manager di Nord Ovest -. In eventi come questo c’è la possibilità di incontrare realtà molto diverse tra loro, confrontarci con operatori locali e comprendere più da vicino le esigenze di chi fa impresa in Argentina e Brasile e, più in generale, nei mercati dell’area Mercosur. Per Nord Ovest è stata un’occasione importante per sviluppare relazioni e, allo stesso tempo, per capire come poter supportare concretamente le aziende italiane nei loro percorsi di internazionalizzazione”.

Fondata nel 1975 a Cuneo, Nord Ovest S.p.A. è una realtà di eccellenza nel panorama della logistica nazionale e internazionale. Con un’esperienza di oltre 50 anni, si è evoluta da agenzia doganale familiare a fornitore integrato di servizi logistici e doganali a valore aggiunto. La sua crescita è stata sostenuta da investimenti strategici, espansione della rete di sedi in Piemonte e Liguria e da una cultura aziendale che unisce radicamento territoriale e apertura globale. Oggi Nord Ovest conta 125 collaboratori e una rete di 5 sedi operative, tra cui spiccano l’HQ di Cuneo, il magazzino strategico di Mondovì, le sedi operative di Genova, Vado Ligure e Grugliasco. La governance dell’azienda è affidata a una combinazione tra le nuove generazioni della famiglia fondatrice Mellano e manager di consolidata esperienza. Nel 2025 l’azienda ha registrato ricavi pari a 54,5 milioni di euro, con un EBITDA di 3,3 milioni e un utile netto di 1,8 milioni di euro.