La neve anche a quota 400-500 metri tra Cuneese, Langhe e Roero nel weekend

Venerdì 2 dicembre

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso al mattino, con nuvolosità meno consistente a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti; nuvolosità in generale aumento nel corso del pomeriggio. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali al mattino, in successivo sollevamento.

Precipitazioni: pioviggine sparsa e intermittente dal tardo pomeriggio/sera sui settori occidentali e settentrionali, con quota neve sui 700-800 metri.

Zero termico: in calo fino ai 1000-1100 metri.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da nordest sull'Appennino, inizialmente occidentali sulle Alpi in rotazione dai quadranti meridionali dal pomeriggio; in pianura deboli da nordest su Astigiano e Alessandrino e calmi o deboli variabili altrove.

Sabato 3 dicembre (nell'immagine)