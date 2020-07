La musicista di Baldissero d'Alba Simona Colonna torna ad incantare con il suo violoncello

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' estate, tempo di spettacoli, di teatro, di musica all'aperto, si torna a respirare leggerezza e voglia di comunicare. Sento l'amica Simona Colonna, musicista cantautrice roerina (Baldissero d'Alba), la sua voce cristallina già mette allegria.

Simona, come hai vissuto questa chiusura per il Covid-19, quando più o meno tutti abbiamo sentito la paura bussare ai vetri?

"Ho trascorso più o meno due mesi e mezzo di tranquillità in casa, con il dieci per cento di ciò che avrei dovuto fare da anni. Ossia: finire alcuni lavori in corso, riordinare le idee, scrivere cose nuove, pensieri musicali e non solo. Non sono affatto preoccupata, mi conosci, sono ottimista per natura, nel mondo cerco la bellezza e la pace".

E il tuo violoncello Chisciotte?

"La pensa esattamente come me. Quindi, andare sempre avanti, che non significa fare finta di niente - le regole si rispettano tutte, ci mancherebbe - però nemmeno farsi spaventare da tutta la sequela di notizie che danno ogni quarto d'ora. E poi, la vita è una, va vissuta minuto per minuto, finchè ce l'abbiamo! Quindi avanti tutto a dritta!”.

So che hai già fatto spettacoli, e tanti altri ne hai in programma. Qual è il più vicino in ordine di tempo?

"La data è quella di lunedì 27 luglio, alle 21,30, al teatro in Terra Astesana, a Montegrosso d'Asti, frazione Santo Stefano, piazza Don Carlo Clerico. E' uno spettacolo teatrale dal titolo Serata Carlo Artuff, si tratta di una collaborazione col Teatro Degli Acerbi, dove sono in duo con Matteo Ravizza, contrabattista di Asti, e accompagniamo con musica e canti originali in lingua piemontese, Fabio Fassio, regista e attore, nonché fondatore dello stesso Teatro Degli Acerbi. Narra le vicende del povero Tomà, contadino semplice e sfortunato, ma saggio e di grande nobiltà d'animo".

Già me la immagino Simona, silenziosa, a piedi nudi, salire sul palco con il suo inseparabile Chisciotte, ed estrarlo dalla custodia blu elettrico con delicatezza, come si fa con un bimbo dalla sua culla. Il violoncello è uno strumento con voce umana, sostiene Simona, ed è proprio così! E' la magia di questa artista musicista, cantautrice che canta e incanta armoniosa e cristallina sulle note del suo compagno di avventure, il fedele Chisciotte.

Fiorella Avalle Nemolis