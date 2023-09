La Mostra nazionale del fungo di Ceva parla di eccellenze e comunità: ecco tutto il programma

SERGIO RIZZO - Torna, in un’edizione particolarmente emozionante e coinvolgente, la mostra del fungo di Ceva, la tradizionale manifestazione che ogni anno celebra i preziosi prodotti spontanei del sottobosco. Un grande evento che unisce storia, tradizione, cultura, gusto e territorio. Fin dalla prima edizione, nel 1962, la mostra si è arricchita, trasformandosi con il tempo, in un continuo crescendo di esperienze, connessioni ed emozioni, diventando un appuntamento irrinunciabile.

Oggi la mostra nazionale del fungo, giunta alla 62a edizione, si afferma come una delle rassegne del settore più qualificate a livello nazionale, capace di attrarre migliaia di visitatori ed appassionati. Nei due giorni clou dell’evento, sabato 16 e domenica 17 settembre, la mostra prende vita grazie alla passione e all’impegno del gruppo micologico cebano, dell’amministrazione di Ceva, dei produttori locali, custodi di una cultura del cibo e della biodiversità di straordinario valore, e grazie alla preziosa collaborazione di tante realtà associative della città che si mettono ai fornelli per far gustare ai visitatori i piatti della tradizione locale e delle attività commerciali che tengono vivo il tessuto cittadino.

Un lavoro di squadra, anzi di più, come sintetizzato nello slogan di questa edizione, il frutto della forza di un’intera Comunità, mossa dall’amore per il proprio territorio e dal desiderio di farne conoscere e apprezzare le peculiarità ai tantissimi visitatori che ogni anno la mostra accoglie. A testimoniare che sempre di più non si tratti solo di un evento cittadino, ma di un momento di celebrazione corale dell’autenticità e unicità del territorio di cui Ceva costituisce la porta d’ingresso.

La storia, nata nel 1962, la mostra si tiene ogni anno da allora, nella terza domenica di settembre, nel centro storico di Ceva. L’evento è curato dal gruppo micologico cebano “Rebaudengo – Peyronel”, in collaborazione con il Comune di Ceva, d’intesa con le associazioni locali. L’iniziativa fu concepita da un gruppo di amici, profondamente legati alla natura e ai boschi, che ebbero l’idea di arricchire con un elemento nuovo i festeggiamenti che chiudevano l'estate. Da allora, l’evento scientifico è cresciuto anno dopo anno, fino a diventare un appuntamento imprescindibile per studiosi ed appassionati italiani e stranieri.

Nel 2004, la manifestazione ottiene il riconoscimento ufficiale dalla regione Piemonte come “esposizione mercato Regionale” e, poco dopo, quello di “esposizione nazionale”.

L’edizione 2023: “la forza della comunità”. A partire da martedì 12 settembre tanti eventi collaterali prenderanno vita tra le piazze e le vie del centro cittadino, per anticipare i due giorni clou, sabato 16 e domenica 17 che vedranno coinvolti sempre più produttori, eccellenze del territorio, cucine della tradizione, spettacoli, laboratori e attività per le famiglie e per gli amanti degli sport outdoor, grandi e piccini, itinerari culturali e naturalmente il cuore pulsante dell’evento, la mostra micologica.

Tra le tante novità di quest’anno, il programma degli eventi collaterali andrà oltre la mostra e culminerà il 21 settembre con la grande serata “Sport&motori – Ceva” nel mondo che riunirà la comunità sportiva cebana.

Venendo alle novità di quest’anno, la principale, dal punto di vista della creazione e del rafforzamento di rapporti tra i territori che la partecipazione alla mostra vuol favorire, vede crescere il numero di produttori provenienti da altre regioni. Quest’anno insieme al Piemonte, la regione protagonista della mostra sarà la Liguria ed in particolare il territorio del ponente ligure e della valle Arroscia, con le sue eccellenze olivicole. Questa sinergia è stata suggellata da un patto di amicizia che il Comune di Ceva e il Comune di Pieve di Teco, capoluogo naturale della Valle Arroscia, hanno siglato nella giornata di venerdì 1 settembre nella sala consiliare del Comune di Pieve di Teco. Come recita il testo del patto, questo accordo è qualcosa di più di un gesto formale tra due amministratori, nasce invece dalla volontà di instaurare e consolidare rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità, conoscenza reciproca e culturale, ma anche per creare opportunità concrete di crescita e sviluppo sociale ed economico. Sempre nel rispetto del benessere dei cittadini e dei territori. Un patto tra due comunità, suggellato dalla presenza durante la mostra del fungo non solo di produttori provenienti dalla Valle Arroscia ma dalla presenza sulle tavole di tutte le cucine della mostra e dei ristoranti e osterie del centro storico del prodotto più rappresentativo di questa vallata: l’olio di oliva extra vergine “Monocultivar taggiasca”, una vera eccellenza.

Parlando di eccellenze e di comunità, l’altra importante novità sarà la presenza nell’area dei produttori delle terre autentiche del cebano delle farine del mulino di comunità del polo. Per informazioni: promozione@comune.ceva.cn.it segreteria organizzativa – unimont servizi – via Case Rosse 1, Ceva unimont.servizi@gmail.com Agroalimentare cebano (pac). Nato per dare la possibilità ai produttori di grani e legumi antichi locali di molire in loco, con piena tracciabilità e successivamente per dare loro l’opportunità di commercializzare questi prodotti di straordinaria qualità, il progetto del polo rappresenta a pieno titolo il concetto di "forza della comunità". Quest’anno i visitatori della mostra potranno comprare le farine del pac per trasformarle in profumato pane, ottima pasta e deliziosi dolci! Un’altra novità riguarderà l’enoteca centrale in piazza Gandolfi. Nata lo scorso anno, crescerà e si arricchirà quest’anno con la presenza dei vini di piccoli produttori piemontesi ma anche provenienti da altre regioni d’Italia, per celebrare la biodiversità e le piccole grandi eccellenze del vino italiane.

Poi la nuova area family in piazza Cappuccini dove genitori, bambini e ragazzi potranno scoprire, divertendosi, la straordinaria biodiversità locale: fattorie didattiche, avvicinamento alle specie animali, laboratori sul mondo delle api, falconeria ma anche giochi antichi, perché stare insieme e convivere nel pieno rispetto con le specie animali e vegetali presenti nel territorio è un altro dei tasselli della forza (gentile) di una comunità.

Punto di forza del programma le attività del gruppo micologico, che oltre a stupire ogni anno con l’esposizione scientifica, una sorta di "stanza delle meraviglie del bosco" che prende vita lungo i portici di via Marenco stupendo i visitatori, non smette mai di arricchire il programma con tante novità, sempre nel segno della passione per il bosco e per i suoi preziosi prodotti spontanei.

In calendario quest’anno ci saranno visite didattiche sia nel bosco che al giardino botanico del museo del fungo, fiore all’occhiello cittadino. Infine, tante attività sportive all’aperto, intrattenimento musicale e spettacoli perché la Mostra è anche un momento di festa dove la comunità dei cittadini accoglie la comunità dei visitatori, uniti da un comune spirito di scoperta della bellezza, varietà e unicità del territorio cebano.

Di seguito il programma dettagliato:

Martedì 12 settembre:

Ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II serata alpina con canti e musiche alpine.

Mercoledì 13 settembre:

Ore 18, Museo del fungo: Rassegna “Un libro in giardino”: Manuel Bova presenta “Al mare non importa”.

Ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II, “Trelilu in concerto”. Presentazione del nuovo album “Mutandem”.

Giovedì 14 settembre:

Dalle ore 15, passeggiata con il gruppo micologico cebano. Nel castagneto didattico dell’azienda agricola Marco Bozzolo a Viola Castello, con prenotazione obbligatoria tel. 338 8289845.

Ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II “cantatissima”: cantanti e musicisti del territorio.

Venerdì 15 settembre:

Ore 22 in piazza Vittorio Emanuele II “made in heaven” Barbara Uhl canta Freddie Mercury.

Sabato 16 settembre:

Dalle ore 10 alle 19, Museo del fungo, ex convento dei Cappuccini: Apertura del giardino botanico ad ingresso libero. Mostra di pannelli didattici di erbe e alberi del territorio del Gal Mongioie.

Ore 10-12/15-19, Forte di Ceva: Visite guidate al forte di Ceva a cura di Itur (8€ con guida, 5€ libera).

Dalle ore 12, Portici di via Marenco: Esposizione scientifica dei funghi freschi e liofilizzati di essenze arboree, erbe commestibili e velenose a cura del gruppo micologico cebano.

Ore 15.30 in piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo di ballo con la scuola “El fuego latino”.

Ore 18 in piazza Vittorio Emanuele II: Inaugurazione della 62° mostra del fungo con cerimonia di consegna del “Fungo d’oro 2023” e del premio “Sentinella Glocal del territorio”.

Ore 20.00 al bocciodromo: Finale del torneo di bocce 2° memorial “Maria Pia e Bruno Muratore”.

Ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II: Comedy show con tutta la carica e l’ironia di Alberto Farina e Gianluca Fubelli.

Ore 22.30 al campanone: Fuochi artificiali e dalle ore 23 in piazza Vittorio Emanuele II: DJ set con “Matsuri creators”.

Tutto il giorno in piazza Vittorio Emanuele II: Mostra “L’universo rosa e scintillante di Barbie”.

Domenica 17 settembre:

Dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 17:30 alle 19:30, Campanone: Volo vincolato in mongolfiera con cesta adatta per accogliere persone con disabilità grazie alla collaborazione con “Discesa liberi”.

Dalle ore 9 alle 19 sotto i portici di via Marenco: Esposizione scientifica dei funghi freschi e liofilizzati di essenze arboree, erbe commestibili e velenose a cura del gruppo micologico cebano.

Ore 10-12/15-19, Forte di Ceva: Visite guidate al forte di Ceva a cura di Itur (8€ con guida, 5€ libera).

Dalle ore 10 alle 18 al Campanone: Visite guidate alla torre campanaria a cura del Cai.

Dalle ore 10 alle 19, Museo del fungo ex convento dei Cappuccini: Apertura del giardino botanico a ingresso libero, con mostra di pannelli didattici di erbe e alberi del territorio del Gal Mongioie.

Dalle ore 10 alle 15:30 in piazza Vittorio Emanuele II: Visite della città di Ceva a cura di “Ceva nella storia”.

Ore 14:30 in piazza Vittorio Emanuele II: concerto della scuola di musica.

Ore 16 in piazza Vittorio Emanuele II: Esibizione della “Scuola di danza doppie punte”.

Ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II: Concerto della banda “Adriano-Bersone-Masenti” di Ceva.

Tutto il giorno in piazza Vittorio Emanuele II: Mostra “L’universo rosa e scintillante di Barbie”.

Area sport&attività outdoor al Borgo sottano:

Ore 10-19 palestra di roccia per arrampicata a cura del CAI di Ceva.

Ore 10-19 dimostrazione e possibilità di utilizzo delle attrezzature sciistiche per disabili con discesa liberi.

Ore 10-19 pump track per bambini con possibilità di noleggio bici a norma di sicurezza.

Ore 10-19 stand promozionale del forte di Ceva a cura di Itur.

Ore 10-13 e ore 15-18, escursioni gratuite in e-bike (possibilità di noleggio convenzionato e-bike) e a piedi a cura di Granda bike tour con accompagnatore cicloturistico e naturalistico regione Piemonte.

Ore 11/15/17 esibizioni del pluricampione italiano di BMX Alessandro Barbero.

Area Family in Piazza Cappuccini:

Dalle ore 10: Arte della falconeria e riconoscimento serpenti del territorio, didattica con rapaci e rettili a cura di Associazione Kazakistan Dreaming, giro a cavallo idoneo a tutte le età a cura del maneggio Lurisia.

Ludobus a cura del progetto Teen Pass, giochi tradizionali a cura dell'associazione Macramè, conosciamo gli alpaca a cura de Il Podere del Vescovo, conosciamo le caprette a cura di Capralanga – azienda agricola Cascina San Giovanni – didattica sul mondo delle api e dell'apicoltura a cura de L'Ape Golosina.

Giovedì 21 settembre:

Ore 18 al Teatro Marenco, grande serata “Sport&motori – Ceva” nel mondo con i campioni Alex Puzar, Enrico Fantini, Alex Barbero e le società sportive di Ceva e i produttori del territorio.

In piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà il mercato delle terre autentiche di Piemonte con i produttori dei Comuni dell’Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana e Alta Valle Bormida. Inoltre, ci saranno il mercato delle 25 miglia con i produttori della filiera corta che operano in un'area entro i 40 km da Ceva e il mercato di sua maestà il fungo porcino con una selezione speciale di funghi porcini freschi, secchi e trasformati.

In via Umberto I e via Garibaldi ci sarà il mercato dei produttori di Piemonte e Liguria.

Il territorio ospite sarà la Valle Arroscia con una selezione di realtà e prodotti che rappresentano la nostra regione, la regione ospite e il territorio con cui abbiamo stretto il patto di amicizia.

In via Andrea Doria, ci sarà la fiera del fatto a mano in Piemonte con una selezione di espositori che realizzano artigianalmente le proprie creazioni.

Per quanto riguarda il cibo e le bevande del territorio, ci sarà la cucina centrale in Piazza Gandolfi, dove si potranno assaporare piatti e prodotti locali che sono la storia della mostra nazionale del fungo, i mitici funghi fritti, e un'enoteca con vini da quattro regioni e birra artigianale.

Inoltre, nel Borgo Sottano ci sarà la cucina delle erbe e della tradizione piemontese, birra artigianale, aperitivi e bollicine. Nella Piazza della Libertà, si potrà gustare la cucina della tradizione piemontese sotto il tendone.

Infine, in Piazza Cappuccini, ci saranno degustazioni, merende e street food.

Nelle cucine della mostra del fungo sarà utilizzato l’olio extravergine di oliva dei produttori della Valle Arroscia come simbolo del patto di amicizia con il Comune di Pieve di Teco (Im).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare:

Email: promozione@comune.ceva.cn.it

Segreteria Organizzativa – Unimont Servizi – Via Case Rosse 1, Ceva

Email: unimont.servizi@gmail.com

