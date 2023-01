La moda vintage che si compra "a peso": Vinokilo all'Auditorium Foro Boario di Cuneo

ALICE MARINI - La moda torna sempre. E' una bella notizia per gli amanti del vintage ma anche per l'ambiente. Perché questo significa ridurre il fenomeno della fast fashion e fare del bene al nostro Pianeta, introducendo il concetto di "moda circolare". Ogni cosa si può riutilizzare, dai tessuti in stock agli abiti stessi.

Cuneo questo weekend (20-22 gennaio) sarà una delle attesissime tappe di Vinokilo, la più grande vendita di vestiti vintage d’Europa. Vinokilo è un'impresa sociale con sede a Magonza, in Germania, che restituisce nuova vita agli abiti usati che vengono poi venduti al chilo. Ma è anche un festival, un'esperienza, che permette di conoscere persone e ascoltare musica: tutto ciò infatti si svolgerà nell'Auditorium Foro Boario di Cuneo, in via Carlo Pascal 5L, il luogo che meglio incarna questa filosofia.

I biglietti gratuiti per l'accesso al market sono andati esauriti velocemente, ma c'è ancora la possibilità di acquistare ticket a 3 euro per le fasce orarie indicate sul sito https://vinokilo.events/, dalle 10 alle 20, da venerdì a domenica. All'evento si troveranno vestiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000) di tutte le taglie. Si può comprare (al chilo), ma si può anche partecipare attivamente portando vestiti dismessi e ricevere in cambio fino al 20% di sconto sugli acquisti (non sono ammessi calzini, biancheria intima o marchi di fast fashion).

"Il nostro obiettivo è di affrontare il tema della sostenibilità in ogni ambito", dichiarano gli organizzatori. Infatti l'evento è cashless, si potrà pagare unicamente con carta.

Alice Marini

(Foto tratta dall'evento Facebook Vinokilo Vintage Kilo Sale • Cuneo)