La Milano-Sanremo entra in Granda da Santo Stefano Belbo: tutti i passaggi dei ciclisti sabato

CUNEO CRONACA - Santo Stefano Belbo sarà protagonista di eventi sportivi di portata nazionale ed internazionale. Sabato 8 agosto, nel primo pomeriggio, il Comune cuneese sarà attraversato dal passaggio della competizione ciclistica Milano-Sanremo: proveniente da Agliano Terme, la corsa arriverà a Santo Stefano Belbo da Località Vogliere, proseguirà lungo via Stazione e, imboccando corso Piave, si dirigerà verso Rocchetta Belbo. Le strade interessate dal passaggio della gara rimarranno chiuse dalle 13.45 alle 15 circa.

I protagonisti della Classicissima proseguiranno sul tracciato con tappe a Cravanzana, Niella Belbo, bivio Monesiglio, Sale delle Langhe, Ceva, Bagnasco, Garessio, Ormea, prima di affrontare la salita di Colle Nava a 70 chilometri dal traguardo di Sanremo.

Mercoledì 12 agosto, da Santo Stefano Belbo partirà anche la Gran Piemonte, gara ciclistica professionistica. Nel quartiertappa in piazza Unità d’Italia si raduneranno le squadre per la partenza prevista per le 13.45. Il percorso si snoderà attraverso via Cesare Pavese, via XX settembre, via Roma, via Stazione e via delle Rocche per proseguire verso Canelli. Le strade interessate dal passaggio della corsa saranno interdette alla circolazione dalle 13.10 alle 14.10 circa.

"Si avvisa la popolazione - precisa il Comune sulla pagina Facebook - che nelle aree oggetto di transito delle manifestazioni ciclistiche, oltre al divieto di circolazione, sarà vietata anche la sosta, come da apposita cartellonistica che verrà predisposta dalla Polizia locale". (Immagine tratta dalla pagina Facebook del Comune di S.S. Belbo)