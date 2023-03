Michelin festeggia 60 anni: lo stabilimento di Cuneo al centro di tanti eventi sportivi

CUNEO CRONACA - Nel 2023 lo stabilimento Michelin di Cuneo festeggia i suoi primi 60 anni e l’importante anniversario del più grande stabilimento Michelin europeo dedicato a pneumatici per automobili sarà celebrato attraverso numerose attività di comunicazione, capitanate da un evento stampa internazionale a metà aprile, con media provenienti da 15 paesi e 3 continenti.

Uno stabilimento che negli anni è diventato un riferimento, tanto da guadagnarsi l’appellativo di "Usine Excellente" – ovvero uno dei centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima dell’industrializzazione su larga scala nei 67 impianti produttivi Michelin nel mondo – e che sta implementando nuove soluzioni al fine di ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi del Gruppo Michelin che prevedono la decarbonizzazione entro il 2050.

Tra queste, l’adozione di 36 presse elettriche che hanno già consentito di risparmiare 4000 tonnellate di CO2 ed un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica, vapore, acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. Questo impianto, i cui lavori sono già stati avviati per poter essere operativo dal 2024, non avrà alcun impatto sull’ambiente circostante e, insieme ad altre iniziative in corso di sviluppo, consentirà di coprire il 97% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Cuneo. Inoltre, attraverso l’integrazione di queste soluzioni e impianti, lo stabilimento di Cuneo avrà a disposizione dal 2024 il 16% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, corrispondente ad una riduzione di emissione di CO2 di 18.000 tonnellate all’anno.

Il compleanno dell’innovativa realtà industriale piemontese – e relative pietre miliari ottenute in 60 anni di attività – troveranno riscontro sia narrativo sia fattuale, negli eventi organizzati dentro e fuori lo stabilimento, coinvolgendo il territorio, la stampa e le istituzioni a partire da aprile 2023, mese della presentazione ai media internazionali citata in apertura. Il 21 giugno l’evento dedicato alla stampa ed istituzioni italiane, festeggerà la presenza di Michelin in Italia e l’inaugurazione del nuovo progetto (Cim 4.0). Quest’ultima iniziativa andrà a confermare la funzione strategica dello stabilimento di Cuneo promuovendo ulteriori forme d’innovazione a coinvolgimento del territorio.

Nel corso dell’anno verranno organizzate numerose iniziative sul territorio a supporto del 60° anniversario dello stabilimento, anche grazie alla collaborazione con il Michelin Sport Club.

- Randonnée Rosa e Cicloturistica, 7 maggio

La manifestazione organizzata dal Michelin Sport Club e patrocinata al Comune di Cuneo, che prevede i tradizionali due percorsi a scelta, da 80 e da 130km, sarà l’evento che introdurrà le celebrazioni per i 60 anni dello stabilimento.

- Villaggio per la sicurezza stradale, 24-25 giugno, in occasione della Fausto Coppi

Aree tematiche e prove prodotto. Sensibilizzare gli adulti e coinvolgere le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza stradale sono due obbiettivi dell’evento Michelin previsto il 24 e 25 giugno. La manifestazione si terrà in concomitanza con la Fausto Coppi utilizzando la piazza di un villaggio come spazio pubblico divulgativo. Il programma prevede la presenza di simulatori di guida su auto, moto, scooter, monopattini ed ulteriori attività dedicate a bambini, adolescenti e adulti.

Bimbi in Sella. Nel percorso allestito in piazza con birilli, semafori, segnaletica stradale ed ostacoli, i bambini potranno apprendere come muoversi sulle 2 ruote in sicurezza, attraverso divertenti gare di regolarità.

- 12km. Il 24 settembre Michelin aprirà le porte dello stabilimento di Cuneo al transito della gara organizzata dalla sezione podismo del Michelin Sport Club e Fidal.

- Fast Run e Stra Cuni. Michelin sarà presente durante le due manifestazioni dell’11 e 12 novembre, rivolte ad atleti amatoriali e professionisti.

Attività all’interno dello stabilimento dedicate ai dipendenti Michelin.

Il valore dei dipendenti nell’ottenere 60 anni di crescita e successi è una colonna portante dello stabilimento di Cuneo e, dunque, le celebrazioni dedicate al contributo della forza lavoro sono parte integrante del calendario. Nel corso dell’anno lo stabilimento aprirà infatti le porte ai parenti dei dipendenti, al GAMI (Gruppo Anziani Michelin Italia) e alle scuole del territorio, oltre a realizzare numerose iniziative interne al sito per il coinvolgimento del personale.

Social Media

Contributo alla divulgazione dell’anniversario, arriverà infine dai canali social di Michelin. Le piattaforme digitali dedicheranno spazio alla celebrazione dei 60 anni per promuovere le attività realizzate all’interno dello stabilimento sul tema della sostenibilità, dell’innovazione e per valorizzare il fondamentale ruolo delle persone coinvolte.

Michelin in Italia

Con gli stabilimenti di Cuneo – dedicato alla produzione di pneumatici vettura – e Alessandria – per pneumatici autocarro – Michelin è il più grande fabbricante italiano, interamente radicato in Piemonte, con una capacità produttiva installata di oltre 14 milioni di pneumatici/anno.

Aggiungendovi Torino, dove è presente il reparto per la produzione di semi finiti e lo European Distribution Center, la Direzione Commerciale di Milano e l’EDC di Pomezia, Michelin è, con oltre 3700 persone, il primo datore di lavoro italiano nel comparto pneumatici.