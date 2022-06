La lunga estate di concerti nelle città e nei teatri naturali della provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Per l’estate 2022, grandi nomi della canzone internazionale, performer, noti artisti del mondo del cinema e dello spettacolo saranno protagonisti nelle più suggestive location del Cuneese. Musica classica, barocca, occitana, pop e jazz animerà i numerosi palchi a cielo aperto, per momenti di divertimento e relax in uno scenario alpino senza eguali.

“L’estate cuneese sarà un tripudio di musica e arte – dichiara Mauro Bernardi, presidente dell’Atl del Cuneese -. Il Cuneo Music & Art Festival unisce le più importanti iniziative che vantano una tradizione consolidata e che rappresentano un elemento di forte richiamo per la nostra destinazione. La montagna cuneese è outdoor, è cucina tradizionale, ma è anche spettacolo e musica dal vivo, grazie alla scenografia naturale che regalano i paesaggi montani e i centri storici e artistici delle nostre città”.

Tantissimi gli spettacoli in programma in provincia di Cuneo, già partiti nel mese di maggio con Città in Note, con una tre-giorni di appuntamenti musicali animati da artisti di fama nazionale e internazionale. Partita anche la lunga stagione del jazz con Jazz Visions nelle valli del Saluzzese con proposte musicali e artistiche innovative: l’appuntamento più atteso è previsto per sabato 18 giugno presso le Officine Giletta di Revello con lo spettacolo Secret Places guidato dalla voce straordinaria di Célia Kameni. Seguiranno appuntamenti interessanti fino al mese di ottobre.

Dal 10 giugno al 9 luglio tre centri della Valle Stura, Rittana, Valloriate e Moiola diventeranno protagoniste di Rinascimenti del Nuovi Mondi Festival, con 20 eventi faro che, in meno di un mese, troveranno nella montagna il loro denominatore comune. Tra i volti noti, Paolo Rossi, Cecilia Strada, Massimo Cacciari, Derio Olivero, Aimaro Isola, Mark Carroll ed altri. Dal 13 al 18 giugno, l’Amicorti Film Festival porterà in programma a Peveragno ospiti internazionali del mondo della cinematografia.

Appuntamento con Le Stelle della Danza (a Fossano, il 26 giugno, alle ore 16.30 presso Laboratori delle Segherie Chiapella) organizzato da Confartigianato nell’ambito della rassegna Esperienze Artigiane sul Palco. Momenti clou di questa rassegna saranno anche Il grande jazz con Paolo Fresu e Dino Rubino presso il Birrificio Baladin di Piozzo il 19 settembre e Dieci dita con Danilo Rea il 2 ottobre presso le Carpenterie Dronero, all’imbocco della Valle Maira.

Musica in quota con la stagione di Suoni delle Terre del Monviso che nasce dal coordinamento e dall’incrocio di due rassegne, Suoni dal Monviso e Occit’Amo Festival. Sabato 11 giugno, alle ore 12.30, presso i prati di San Nicolao di Ostana, i Marlene Kuntz apriranno il Festival con “Aspettando Suoni delle Terre del Monviso”. Il 3 luglio la cantante Elisa si esibirà a 1500 metri di quota nella tappa cuneese del suo Back to the Future live Tour; il 3 settembre Michele Bravi canterà a Busca per una tappa del suo Zodiaco Tour e il 7 settembre sarà la volta di Max Gazzé. Ancora in programma Francesca Michielin, l’omaggio a Lucio Dalla e i concerti de I Polifonici del Marchesato (10 luglio a Bagnolo Piemonte, 6 agosto a Brondello). Durante tutta l’estate si susseguiranno appuntamenti di musica e di spettacolo, ma anche stage e momenti di formazione musicale per celebrare la cultura musicale tradizionale e quella occitana con le sue contaminazioni, la musica classica e pop.

Dal 10 al 18 luglio tornerà a Mondovì Circondata Festival di Teatro di strada Circo ed Arti performative promossa dall’Associazione L’Albero del Macramè. Nell’ambito della stagione teatrale di Mondovì città organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, giovedì 07 luglio alle ore 21.30, Simone Cristicchi proporrà Paradiso - Dalle tenebre alla luce, ispirato a “La Divina Commedia” di Dante Alighieri; il 20 luglio, in Piazza D’Armi sarà la volta de Il Classico Morgan. Sabato 30 luglio 2022 alle ore 21.30, Neri Marcoré si esibirà nello spettacolo Le Mie Canzoni Altrui. Limone Piemonte, ospiterà i tradizionali Concerti della rassegna Note d’acqua al Lago Terrasole, il 24 luglio, il 6 agosto e il 19 agosto, con blues, folk americano e folk italiano.

Ricchissima la programmazione dell’Anima Festival che proporrà musica live nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere e a Limone Piemonte. Questi i grandi nomi in programma: Giovanni Allevi, Andrea Pucci, Elio e Mario Biondi (a Limone Piemonte). Novità per l’estate 2022 saranno le Serate Anima Party con Gabry Ponte l’8 luglio, Fred De Palma il 15 luglio, Andrea Damante il 22 luglio e Rhove il 29 luglio. Altra grande location è l’anfiteatro romano di Bene Vagienna che ospiterà, dal 9 al 23 luglio 2022, il 17° Festival Ferie di Augusto con Germana Erba’s Talents il 9 luglio, Processo a un cittadino il 15 luglio, La Locandiera il 16 luglio, Il ritorno di Trimalcione il 23 luglio. Concerti dal vivo a luglio anche a Tarantasca con gli appuntamenti di Onde Sonore, rassegna che proporrà giovedì 14 Stars a Pop-Rock Celebration, venerdì 15 l’evento Dejavu e sabato 16 una tappa del tour estivo di Matteo Romano.

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, giunto alla sua 16^ edizione con il titolo “Strange Beasts from Outer Space”, tornerà a Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre, preceduta anche quest’anno da appuntamenti “On the road” con una prima tappa ad Alba dal 4 al 7 agosto; seguiranno Busca dal 25 al 28 agosto e una data conclusiva a Savigliano il 10 settembre (presso il Museo Ferroviario). Numerose le eccellenze artistiche programmate per l’occasione nel capoluogo, con il Teatro dei Venti con Moby Dick sabato 3 settembre, la compagnia francese Transe Express con Poupée Géantes et Tambours come spettacolo di apertura e gli Akoreacro con la Prima Nazionale di Arrêt d’Urgence. Saranno complessivamente oltre 90 repliche e 50 le compagnie attese da Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, con 3 spettacoli in Prima assoluta e 5 Prime nazionali.

A fine estate la Valle Grana ospiterà a Coumboscuro il Roumiage de Setembre, tradizionale evento culturale e musicale che quest’anno porterà sul palco il cantautore Enrico Ruggeri (domenica 28 agosto). Tornerà la Traversado, la marcia dell’amicizia tra Piemonte e Provenza in arrivo a Coumboscuro il 26 agosto, per inaugurare un fine settimana all’insegna della musica, della cultura, dell’arte e della convivialità. Novità: l’evento di street art con Gigantes de Catalunya (27 agosto, ore 21). Dal 16 al 18 settembre 2022, appuntamento a Cuneo con il Festival del Sorriso in Piazza Virginio, con imperdibili spettacoli ad ingresso gratuito.

Il Cuneo Music & Art Festival è una rassegna aperta e in continua evoluzione. Gusto, attività all’aria aperta e grandi spettacoli: questa è l’essenza dell’estate nelle Alpi di Cuneo.