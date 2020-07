La Fabbrica dei Suoni: estate creativa dedicata ai bambini a Boves, Limone e nel Saluzzese

CUNEO CRONACA - La Cooperativa sociale La Fabbrica dei Suoni si inserisce in un piccolo spazio che sta fra la didattica esperienziale e il gioco, fra l'insegnamento e il divertimento, animata da una spiccata vocazione all’attuazione di pratiche educative innovative attraverso il linguaggio sonoro.

Senza mai perdere di vista il proposito di guardare lontano, anche in una fase delicata come quella emergenziale fronteggiata in primavera, La Fabbrica dei Suoni è pronta ad affrontare questa particolare estate, che lentamente si sta riappropriando di occasioni di socialità, con un corposo e variegato catalogo di proposte gratuite rivolte al proprio target preferito, i bambini e le loro famiglie.

Attraverso la creazione di contenuti educativi con la musica, il gioco e la creatività, le attività previste dagli operatori della Cooperativa vogliono essere un'opportunità per tornare a socializzare.

Fondate sul coinvolgimento attivo, sulla collaborazione tra pari, sul rispetto dell’altro, pur adattandosi a nuove regole necessarie per la sicurezza di tutti, le proposte si pongono come occasioni di rigenerazione per scuotere dall’inerzia dei mesi passati, e per condividere momenti di bellezza stando insieme dopo mesi di distanziamento, trascorrendo un tempo libero estivo di qualità all’insegna della creatività e del benessere dei bambini (e delle loro famiglie).

Grazie a pluralità di esperienze una rete collaborativa sempre più consolidata e strutturata tra le varie realtà locali, questa ludiche ed educative si pone anche come opportunità preziosa ulteriormente il territorio, turisticamente sempre più attento e sensibile a interventi e azioni “kids friendly”.

Oltre all’Estate Bimbi e Ragazzi in corso a Boves (che proseguirà fino al 4 settembre), realizzato in sinergia con l’Associazione Scuolorando e la Consulta delle Famiglie e grazie al sostegno della Fondazione CRC (Bando “Di nuovo insieme”) e del Comune di Boves, sono numerose le proposte che animeranno fino a settembre il calendario della Cooperativa:

PLuF!

Luglio – agosto 2020

Nelle valli Grana, Maira, Po, Stura e Varaita torna Pluf, il simpatico sarvanòt che vive e anima le Terre del Monviso. Pur essendo un po' vivace e dispettoso, sa che ci sono delle nuove regole da rispettare per la sicurezza di tutti, ma ciò non gli impedirà, attraverso le visite giocate condotte dagli operatori de La Fabbrica Dei Suoni, di tornare a divertirsi insieme a bambini e a famiglie in un ricco calendario di appuntamenti previsti nelle valli coinvolte. Il gioco in scatola è disponibile (in base alle normative sanitarie correnti) in forma gratuita presso tante strutture ricettive aderenti al progetto.

Aperto... per gioco!

Tutti i martedì e mercoledì di agosto

I parchi musicali L'Atlante dei Suoni (Boves) e La Fabbrica dei Suoni (Venasca), in questa estate particolare, non perdono la voglia di giocare e tornano ad accogliere, nel mese di agosto, i bambini!

Grazie al sostegno della Fondazione CRC, nel rispetto delle norme anti Covid, durante il mese di agosto in alcuni punti delle strutture si potranno vivere diverse attività laboratoriali, per tornare a respirare la bellezza di divertirsi insieme e a riscoprire la meraviglia!

L'Atlante dei Suoni di Boves (Cn)

tutti i martedì di agosto ore 15:30 laboratorio gratuito 6/12 anni

tutti i martedì di agosto ore 16:30 laboratorio gratuito 3/6 anni

La Fabbrica dei suoni di Venasca (Cn)

tutti i mercoledì di agosto ore 15:30 laboratorio gratuito 6/12 anni

tutti i mercoledì di agosto ore 16:30 laboratorio gratuito 3/6 anni

Un'estate creativa a Palazzo La Tour!

Dal 13 luglio al 4 settembre 2020

In questa estate inedita che lentamente si sta riappropriando di occasioni di socialità, il Comune di Costigliole Saluzzo, in sinergia con La Fabbrica Dei Suoni e tramite il sostegno della Fondazione CRC, propone ai più piccoli la possibilità di vivere numerose proposte gratuite, rivolte a tre target differenti (3/5 anni – 6/8 anni – 9/11 anni), nella splendida cornice di Palazzo Sarriod de La Tour.

Giochi, attività musicali, creative e grafico pittoriche, attività motorie, ascolto, invenzione e interpretazione: molteplici le occasioni per ritrovare momenti di svago e riscoprire la fiducia nel prossimo e nel futuro! Le attività sono distribuite sempre in orario 16:30 - 18:30, su 3 giorni settimanali per 8 settimane diversificate in base ai tre target differenti.

Laboratori sul territorio

Durante luglio e agosto sono previsti, grazie al sostegno della Fondazione CRC, diversi appuntamenti in località differenti e in cui protagoniste saranno le proposte ludico-musicali della Cooperativa realizzate in esterna, rivolte a piccoli gruppi (per estate ragazzi, ma anche per animazioni sul territorio) per creare occasioni di invenzione e interpretazione musicale, e risvegliare la fiducia nel prossimo e nel futuro attraverso la musica.

Occasioni che si rivelano ideali, in questa estate particolare, nel sostenere e rafforzare le opportunità per vivere un turismo di prossimità, e per riscoprire luoghi a cui apparteniamo.

È il caso del Comune di Bellino (in alta Valle Varaita) che, in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni, proporrà nel mese di agosto, per i più piccoli, quattro laboratori per giocare coi suoni, a Borgata Chiesa e tre a Borgata Celle.

Sempre sul territorio, nell’ambito del progetto “Info Rete Valle Varaita” per la gestione in rete degli Uffici Turistici della Valle Varaita (Pontechianale, Venasca, Costigliole Saluzzo e Busca) La Fabbrica dei Suoni organizzerà (come già avvenuto durante il 2018 e il 2019) le attività di animazione turistica rivolte ai bambini.

Per quest’anno verranno realizzati laboratori ludico- musicali nel mese di agosto, presso gli uffici turistici di Pontechianale e di Venasca, al fine di lavorare in sinergia e offrire un punto di riferimento per i turisti e le famiglie, sia del territorio che di passaggio per le vacanze.

Con l’obiettivo di far vivere una realtà museale puntando al target dei bambini, in occasione dell’iniziativa “Play Time” inserita nel progetto “Museo Diffuso dello Sci” di Limone Piemonte (nell’ambito del Bando Musei da Vivere 2019 di Fondazione CRC), a luglio e ad agosto La Fabbrica dei Suoni realizzerà laboratori e attività ludico educative, al fine di tramandare i valori positivi caratteristici di sport, territorio e tradizioni a suon di musica.

Ritornano, infine, i laboratori musicali de La Fabbrica dei Suoni rivolti ai più piccoli, realizzati in occasione di Occit'Amo, il Festival delle Terre del Monviso e delle Valli Occitane, e che quest’anno si svolgeranno a Manta (25 luglio) e a Paesana (7 agosto).

Per maggiori dettagli sui calendari delle attività e per informazioni e prenotazioni:

consultare il sito www.lafabbricadeisuoni.it

contattare la Segreteria della Cooperativa: tel. 0175 567840 int. 1, info@lafabbricadeisuoni.it