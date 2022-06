La festa diffusa delle famiglie riparte da Bra: domenica di iniziative anche per i più piccoli

CUNEO CRONACA - Domenica 5 giugno a Bra, in provincia di Cuneo, dopo due anni di rimandi forzati a causa della pandemia, “Famiglia sei Granda” ritorna in presenza celebrando con un po’ di giustificato ritardo la sua decima edizione. La grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, riparte con una giornata ricca di appuntamenti nel nome della “Carta F6G”, lo strumento pensato per dare la possibilità a chi lo desidera (soggetti sia pubblici che privati) di avanzare proposte, promozioni, agevolazioni, iniziative dedicate specificatamente alle famiglie con almeno un figlio minore.

La scelta di Bra come città teatro della manifestazione non è casuale, in quanto la città della Zizzola oltre ad essere stato uno dei Comuni più reattivi sul progetto “Carta F6G”, è stato sede nei giorni scorsi della firma di una importante convenzione con i Comuni Cuneo, Bra, Saluzzo, Savigliano e Busca per sostenere lo strumento. L’edizione 2022 di "Famiglia sei Granda” è organizzata in collaborazione con la Città di Bra e la Consulta Comunale delle Famiglie.

Il programma della giornata comincia in piazza Caduti per la libertà, da dove partirà “Bicincittà”, una biciclettata non competitiva per famiglie nelle vie di Bra ricordando Simone Mallardo. Alle ore 9 sono previste le iscrizioni, alle 10 la partenza con arrivo ai “Giardini della Rocca” (Piazza XX Settembre, 28bis) alle 12, dove si svolgerà un pasta party offerto dall’amministrazione comunale di Bra con estrazione finale fra i partecipanti di una bici e altri premi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Lilt e Uisp grazie al contributo di Acqua Sant’Anna.

La giornata di “Famiglia sei Granda” prosegue alle ore 14,30 sempre ai Giardini della Rocca con un pomeriggio ricco di iniziative dal titolo “È qui la festa? Si!!!!”. Dopo la presentazione ufficiale della “Carta F6G”, per la gioia dei più piccoli andranno in scena prima uno spettacolo di burattini quindi lo show di magia del Mago Zapotek e della sua sua valigia magica. A seguire il gruppo musicale ufficiale del Forum famiglie Cuneo, i “Papà & Co”, proporranno un viaggio tra musica e parole dal titolo “È tempo per il futuro…”. Tra uno spettacolo e l’altro, inoltre, avrà luogo l’estrazione dei premi della “Grande Lotteria F6G”, a cui partecipano d’ufficio tutti i possessori della “Carta F6G”, presenti o meno. Chi non ne fosse ancora in possesso può facilmente ottenerla seguendo le istruzioni pubblicate sul sito Internet www.cartaf6g.it.

Il pomeriggio sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina FaceBook del Forum Famiglie Cuneo. Per l’occasione il Comune di Bra terrà aperti gratuitamente per tutti i possessori della carta F6G i musei della città, oltre a mettere a disposizione un’area parcheggio gratuita in piazza Spreintenbach soprattutto per chi arriva da fuori.