Le "Esperienze artigiane" sul palco di Cuneo per la premiazione della Fedeltà associativa

CUNEO CRONACA - Con il frizzante spettacolo “Antonio Castrignanò & Taranta Sounds” è proseguita, lo scorso 22 settembre, l’edizione 2024 di “Esperienze Artigiane sul Palco”, la rassegna organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo per proseguire, nel solco dei Creatori di Eccellenza, le attività promozionali a favore del comparto artigiano cuneese.

Anche quest’anno, arte, spettacolo e musica si coniugano in modo virtuoso con la valorizzazione del settore e il pregnante tema della sicurezza sul lavoro. L’evento, abbinato alla premiazione delle imprese per la Fedeltà Associativa della zona di Cuneo dell’Associazione si è svolto in Piazza Foro Boario dinnanzi ad un folto pubblico, coinvolto dalle frenetiche musiche salentine.

Presenti alla rassegna, introdotti da Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto, presidente provinciale (insieme ai vicepresidenti Daniela Balestra e Michele Quaglia); Domenico Massimino, vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese; Daniela Biolatto, presidente nazionale Movimento Donne Impresa; Giorgio Felici, presidente regionale Confartigianato Piemonte; Valerio Romana, presidente della Zona di Cuneo (con i vicepresidenti Giacomo Anfossi e Serena Giordano); Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo; Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna. In apertura, la consegna dei riconoscimenti alla “Fedeltà Associativa” per le imprese che da lunga data – 35 e 50 anni – si riconoscono nei valori della Confartigianato.

«Visto il lusinghiero risultato delle precedenti edizioni – commentano Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, e Valerio Romana, presidente della Zona di Cuneo – proseguiamo con entusiasmo nel progetto di promuovere il lavoro artigianale e la sicurezza in azienda attraverso momenti artistici di alto livello. Ricco quindi anche per questa edizione il calendario di appuntamenti di “Esperienze Artigiane sul Palco” che vanno ad aggiungersi alle altre molteplici iniziative in programma, dalla partecipazione a fiere ed eventi, all’ormai tradizionale volume “Creatori di Eccellenza” edito da Nino Aragno Editore. Con questa progettualità intendiamo mettere l’accento sul ruolo, non solo economico, ma anche sociale e culturale, del settore artigiano sul nostro territorio».

La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con Confartigianato Cuneo Donarti ETS, Associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo, di Fondazione CRC, Fondazione CRT e Banca CR Savigliano; il patrocinio di: Ministero della Cultura; Ministero del Turismo; Regione Piemonte; Provincia di Cuneo; Comuni di Bra; Carrù, Cuneo, Roccasparvera; INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; ASL CN1 e ASL CN2 (con i relativi Spresal); Atl del Cuneese; Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero; AFP – AFP Azienda Formazione Professionale – Cuneo; ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale – Cuneo; ITCS “F. A. Bonelli” – Cuneo. Media Partner: La Stampa.

Prossimo appuntamento, domenica 6 ottobre, ore 17.00, a Bra, presso Autocarrozzeria L.L. (Via Antonio Rolfo, 10) con “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele, con Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su: www.creatoridieccellenza.it.

Imprese con 35 anni di “Esperienza Artigiana”

Bini Luca – Acconciatori – Boves

Pellegrino Maddalena Irma – Impresa di pulizie – Boves

Marino Carrelli Srl - Riparazione e Vendita di carrelli elevatori - Beinette

Mobilporte di Levrino Paolo e Rinaudo Bruno S.N.C. – Serramentisti - Cervasca

Nuova Color S.R.L. - Verniciatura industriale - Cervasca

Bottasso Serramenti di Bottasso Guido – Serramentisti – Chiusa di Pesio

Mauro Alberto – Impresa edile – Chiusa di Pesio

Cuneo Tende di Pellegrino Dario & C. S.N.C. - Arredatori da esterno – Cuneo

Ghibaudo Angelo – Calzolai – Cuneo

Istituto Più Donna S.N.C. – Estetiste - Cuneo

Sola Costruzioni S.R.L. – Impresa edile – Cuneo

F.lli Mandrile di Mandrile Alessandro & C. S.N.C. – Termoidraulici – Peveragno

Legam S.N.C. di Marengo Marcello & C. – Legatorie Cartotecniche – Tarantasca

Riparautotir S.R.L. – Autoriparatori – Vignolo

Bollati F.lli S.N.C. di Bollati Paolo & C. – Termoidraulici – Villafalletto

Imprese con 50 anni di “Esperienza Artigiana”

Oggero Fratelli S.R.L. – Serigrafi – Boves

Abbà Valter – Vetrai – Cervasca

Costruzioni Elettriche Bernardi C.E.B. S.A.S. dei F.lli Bernardi - Costruttori di carri ponte – Cervasca

Termoidraulica Tranchero S.N.C. – Termoidraulici – Chiusa di Pesio

Autoriparazioni Delfino di Delfino Giovanni & C. S.N.C. – Autoriparatori – Cuneo

Ghinamo Ascensori S.R.L. – Ascensoristi - Cuneo

Noro Legnami S.R.L. - Segheria e Commercio legnami – Cuneo

Riberi Antonio & Figli S.N.C. - Rettificatori meccanici – Cuneo

Fratelli Enrici S.N.C. di Enrici Dario & C. – Impresa edile - Spinetta

(Foto G. Galleano)