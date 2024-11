La creatività femminile protagonista a Bra: tutti i premi della Biennale WaB

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La sala all'auditorium BPER di Bra, durante l'assegnazione dei premi della WaB, Biennale della creatività femminile, è gremita fino all'ultimo centimetro, con persone in piedi lungo le pareti, ogni posto a sedere è occupato.

La WAB, svoltasi al Movicentro di Bra, è alla quinta edizione, a cui hanno partecipato 128 artisti, provenienti da Piemonte, Lombardia, Sardegna, Marche, Veneto, Liguria, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Sul palco Agata Comandé, fondatrice dell'associazione BrArte, già presidente della Consulta per le Pari Opportunità, e, soprattutto, ideatrice e promotrice della WAB, esposizione d'arte contemporanea, patrocinata e sostenuta dal Comune di Bra. Durante la cerimonia è stata affiancata dalla consigliera Marina Isu, per il suo competente supporto nel campo, in quanto già docente in materie artistiche.

L'atmosfera è carica di aspettativa nell'attesa di conoscere il nome dell'artista vincitrice: è Carmen Salis (Cagliari), con l'opera "La passeggiata", tecnica olio su tela 80x60 (nella prima foto). L'artista, che avrà il privilegio di esporre una sua personale al palazzo Mathis di Bra, è nata ad Angera (Varese), attualmente vive e lavora in Sardegna. Già da bambina dimostra uno spiccato talento per il disegno.

La sua crescita artistica riflette un'evoluzione significativa; frequenta il Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari; nel 1996 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Carrara (nota scuola internazionale di scultura); nel 2001 consegue, a pieni voti, la laurea di Pittura e nel 2003 ottiene l'abilitazione all'insegnamento. Definita “la Pittrice del silenzio”, la sua ricerca artistica è intensamente personale. Le sue opere, con un perfetto equilibrio formale, fondono onirico, surreale e metafisico, esprimendo una visione introspettiva unica, elegante e contemporanea.

Al secondo posto si classifica Carla Ghisolfi, nata a Monforte dove vive e lavora, con l'opera "Voglia di coccole” tecnica Acquerello, 51x36. Al terzo posto si classifica, Silvia Rege Cabrin, nasce a Coazze (To) e vive e lavora a Giaveno (To) con l'opera "Lacrime di luna”, tecnica olio su tela, 70x50.

Vincitori della sezione “Men for Women sono: al primo posto Balestra Riccardo (Cuneo) con l'opera "Woman details”; secondo posto Manuel Della Valle (Asti) con l'opera "Fanciullo"; terzo posto Enzo Cattaneo (Alba) con l'opera "L'ubriaco".

I premiati per la sezione “Young” sono: al primo posto Melissa Costantino (Bra) con l'opera "Rebirth"; al secondo posto Martina Almonte (Bra) con l'opera "Resilienza Melliflua"; al terzo posto Anna Testa (Bra) con l'opera "Ventidue".

I premi della critica sono stati assegnati a: Barbieri Giovanna (Treviso) con l'opera "Escapes 2024" per la Sezione pittura; Bassanello Imelda (Savona) con l'opera "Giocando con un'oca" per la Sezione scultura; Mesiano Maria Montagna (Cherasco) con l'opera "I carbonai di Serra S.Bruno” per la Sezione fotografia e a Agazzani Erica (Sampeyre) con l'opera "Monviso" per la Sezione arti applicate.

Sono stati inoltre conferiti premi speciali (premio fedeltà, premio tecnica particolare, premio messaggio, premio design) e un premio in memoria di un personaggio braidese, Beppe Manassero. Nove le menzioni di merito e tredici i riconoscimenti di associazioni e realtà del territorio, per un totale di 44 premi.

Si chiude una serata carica di emozioni, in cui Agata Comandé, Marina Isu, Gianni Fogliato, il sindaco di Bra e assessori, hanno reso omaggio alle artiste e all'arte. E' stato un momento di condivisione artistica suggestiva, un incoraggiamento alla crescita artistica rivolta a tutti gli artisti che perseverano nel cammino dell'arte.

Info: 3384204045 - brarte.associazioneculturale@gmail.com.

Fiorella Avalle Nemolis