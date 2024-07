La Carta F6G si arricchisce di promozioni estive in collaborazione con "Mirabilia" e "Wespesa"

CUNEO CRONACA - La Carta F6G, lo strumento per le famiglie con figli minori ideato dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo e realizzato grazie al contributo delle Fondazioni CRC e CRT, con l’arrivo dell’estate si arricchisce di nuove importanti promozioni messe a punto in sinergia con festival internazionale di arti circensi “Mirabilia” e con il portale dei prodotti locali a Km0 “Wespesa” che fa capo alla cooperativa cuneese “Terranuova”.

Una crescita che interessa anche il portale www.cartaf6g.it, che ora permette alle famiglie di poter interagire, attraverso una specifica piattaforma in grado di gestire la rilevazione di questionari e indagini, con chi è interessato ad acquisire informazioni o proporre nuovi prodotti o servizi.

Wespesa, a partire dal prossimo 18 luglio e fino al 30 settembre, introduce uno sconto del 20% su una spesa minima di 50 euro per le famiglie con un figlio, del 25% su almeno 80 euro per chi ha due figli e del 30% su non meno di 90 euro da tre figli in sù. Questa nuova promozione si aggiunge a quella già in essere che offre uno sconto del 15% per famiglie fino 2 figli e del 20% per quelle con almeno 3 figli, senza tetto di spesa. Con l’inizio della scuola, inoltre, saranno introdotte altre proposte specifiche per una colazione salutare a base di prodotti del territorio. Grazie alla disponibilità di nuovi punti di ritiro e alla prossima valutazione di ulteriori candidature (possono essere avanzate da esercenti, gruppi, associazioni), oltre all’ormai consolidato “locker” presso il Centro Sportivo Michelin in frazione Ronchi di Cuneo, diventa più facile e comodo per tutti fare la spesa con un click e recuperare quanto ordinato senza perdere tempo e fare troppa strada.

Mirabilia, dopo la positiva esperienza della scorsa edizione, quest’anno allarga l’offerta non solo agli spettacoli in programma a Busca per Mirabilia “On the road” dal 22 al 25 agosto, ma anche a tutti quelli del festival vero e proprio che si svolgerà a Cuneo dal 28 agosto al 1° settembre. In biglietteria, sia on-line che fisica, ci sarà la possibilità di acquistate i ticket ad un prezzo ridotto del 30% per tutti i componenti della famiglia in possesso della Carta F6G. In particolare, per i biglietti digitali, sul sito ufficiale del festival sarà attivo il codice promozione “FAMIGLIA6GRANDA30” per venire subito a conoscenza dell’entità dello sconto. In tutti i casi la carta F6G andrà comunque esibita all’ingresso dello spettacolo.

Come sempre le promozioni sono fruibili per coloro che possiedono la Carta F6G “validata”, ovvero verificata grazie all’accordo tra Forum Famiglie e Comuni già presenti nel circuito. Di conseguenza è importante che la famiglia la richieda attraverso il portale www.cartaf6g.it oppure tramite l’apposita e omonima app, disponibile sia per iOS che per Android.

La Carta F6G può essere richiesta, compilando l’apposito format sul portale www.cartaf6g.it, da tutte le famiglie con figli minori residenti nei Comuni che hanno aderito al progetto (Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Verzuolo).