La campagna pubblicitaria nazionale dell'Atl che invita a sciare sulle Alpi del Cuneese

CUNEO CRONACA - Con l’arrivo della tanto attesa neve a imbiancare le cime e le piste delle numerose stazioni sciistiche e dei centri fondo delle Alpi occidentali, ha preso il via una corposa campagna promozionale coordinata dall’Atl del Cuneese insieme all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Turismo Torino e Provincia nell’ambito del progetto congiunto "Let it snow", con il sostegno economico della Regione Piemonte. Si tratta di una programmazione televisiva sul canale nazionale tematico Cartoonito (Mediaset, can. 46 DT) attiva per tutto il mese di gennaio in abbinamento ad una campagna radiofonica su RMC attiva per lo stesso periodo 2024. "Si tratta di un’iniziativa sinergica e performante – dichiara il direttore dell’Atl del Cuneese Daniela Salvestrin – che ci permette di andare a informare target potenzialmente interessati alla nostra destinazione turistica".



"In particolare – continua il direttore - con la scelta del canale televisivo Cartoonito per la messa in onda dello spot pubblicitario, abbiamo pensato al target delle famiglie. La nostra offerta invernale si caratterizza per una molteplicità di stazioni per lo più di medie e piccole dimensioni, capaci di offrire ai piccoli gruppi e ai neofiti tutta l’attenzione necessaria, con servizi dedicati e personale qualificato a disposizione. Cartoonito è un canale tematico gratuito dedicato ai bambini nella fascia di età compresa tra i 4 e i 7 anni (che rappresentano l’80% del pubblico), al fianco dei quali è costante la presenza di un pubblico adulto, rappresentato circa dal 53% di mamme e dal 30% di papà (la restante percentuale è costituita da nonni, parenti, baby sitter). Si tratta dunque di numeri interessanti che ci permettono di ottenere un buon impatto anche sui responsabili di acquisto (genitori e nonni ad esempio)".



L’alta frequenza dei passaggi televisivi, con una pressione più elevata nella prima settimana di programmazione, unitamente alla scelta della programmazione nella fascia oraria 7-22 garantiscono una distribuzione lungo tutto l’arco della giornata del messaggio promozionale, veicolato con spot da 15 secondi: 470 passaggi che genereranno oltre 2,8 milioni di contatti. "I canali televisivi tematici – conclude - hanno registrato negli ultimi anni una costante crescita di ascolti, generando un ulteriore aumento percentuale di pubblico nel 2023 rispetto al 2022: siamo quindi certi del buon esito dell’iniziativa, anche in previsione delle prossime vacanze di Carnevale". Alla programmazione televisiva è stata abbinata una campagna promozionale con spot da 15 secondi su RMC – Radio Monte Carlo, un canale particolarmente ascoltato dal pubblico adulto nel Nord Ovest Italiano. Il periodo di programmazione di 4 settimane prevede la messa in onda di spot e di citazioni che invitano gli ascoltatori a scegliere le Alpi di Cuneo e di Torino per una vacanza bianca o una giornata in quota tra relax e divertimento.



"Questa intensa programmazione è infatti nata dalla collaborazione tra la nostra ATL del Cuneese e Turismo Torino e Provincia, nell’ambito di un progetto regionale volto a promuovere la stagione invernale della destinazione piemontese. Insieme ai grandi comprensori della Via Lattea e di Bardonecchia, le stazioni del Mondolé Ski, della Riserva Bianca e tutte le stazioni più piccole del Cuneese creano un’offerta davvero varia e ricca, capace di soddisfare tutte le esigenze dei turisti e dei visitatori. Inoltre, la contestualità dei due canali nazionali scelti, tv e radio, amplifica l’efficacia della comunicazione raggiungendo più target contemporaneamente", commenta il presidente dell’Atl del Cuneese Mauro Bernardi.



“Promuovere in modo congiunto l’offerta invernale delle stazioni sciistiche – sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia – è sicuramente un valore aggiunto che ci permette di offrire al pubblico una vasta scelta, dai grandi comprensori alle piccole stazioni; siamo soddisfatti di collaborare con l’Atl del Cuneese e certi che i risultati non tarderanno”.

(Ph. G. Mignone)