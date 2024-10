La 12esima Festa del Pane di Savigliano: un trionfo di sapori con oltre 60 panificatori

CUNEO CRONACA - Pane, focacce, torte e prodotti da forno di ogni tipo hanno invaso Savigliano con i loro profumi e sapori, prendendosi per due giorni la doverosa scena e conquistando i numerosi visitatori che si sono riversati in città. È un bilancio molto positivo quello con cui si è chiusa la 12esima “Festa del Pane” che nel weekend del 5 e 6 ottobre ha messo in vetrina il meglio della tradizione panificatoria del territorio. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, Banca CRS ed Eviso, il patrocinio della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Cuneo, ed è reso possibile grazie al contributo delle Fondazioni CRT, CRC e CRS e dei seguenti sponsor tecnici: Amelior, Andreis, Molini Bongiovanni, Fausto Bussone, Groppo, Universo Bianco, Associazione Autonoma Panificatori Cuneo e il CNOS FAP.

“Siamo molto contenti del positivo riscontro di pubblico raccolto da questa edizione della Festa del Pane; è stata in assoluto quella che più di ogni altra ha visto la quantità e la varietà di prodotti da forno mai sfornati prima nell’ambito della manifestazione – dichiara Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano –. Abbiamo avuto un’ottima squadra di panificatori che si sono alternati per sfornare ogni tipo di pane e focacce. Numerosi di loro, spesso molto giovani, hanno approfittato di questo palcoscenico per presentare prodotti nuovi capaci di catturare l’interesse dei visitatori. Vincente è stata anche l’idea di proporre un’area di prodotti senza glutine che per due giorni è stata frequentata non solo da celiaci, ma anche da tanti curiosi interessati a saperne di più. Per non parlare poi dei molti laboratori dal vivo che, grazie a una proposta ricca e variegata, hanno coinvolto il pubblico registrando sempre il tutto esaurito”.

Oltre all’area forni, cuore pulsante della manifestazione, con 60 panificatori che grazie alla collaborazione dell’Associazione Panificatori di Cuneo, di Confartigianato Cuneo e del CNOS FAP si sono alternati per produrre senza interruzione pani e focacce venduti freschi e fragranti al pubblico nella adiacente panetteria, tra le iniziative più gradite dal pubblico c’è stata proprio la novità dell’area “gluten free” sotto l’ala polifunzionale Morello. Qui, con il coinvolgimento dell’Associazione Italiana Celiachia, anche gli intolleranti al glutine hanno potuto vivere la Festa in tutta sicurezza e tutti, attraverso eventi divulgativi e degustazioni, hanno avuto occasione di approfondire una condizione che in Italia riguarda circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.

Tutti “sold out” gli show cooking che hanno portato in piazza del Popolo chef e panificatori come Fulvio Marino, Giorgio Cesareo, Dalia Rivolta e Gianfranco Fagnola, ma anche tante associazioni del territorio e partner della kermesse, per dialogare con il pubblico e accompagnarlo alla scoperta di ricette, curiosità e iniziative accomunate dal prodotto simbolo della manifestazione. Non solo il pane, però, ha brillato in questa edizione della Festa, ma anche i tanti prodotti tipici dell’agroalimentare cuneese che sono stati esposti nel percorso fieristico da selezionate aziende del territorio, grazie alla collaborazione di Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti.

“Un successo come quello raggiunto da questa edizione della Festa del Pane è possibile solo grazie ad un importante e serrato lavoro di squadra. Ringrazio, quindi, tutti i soci della Fondazione per il supporto, gli sponsor istituzionali e privati per la partecipazione e le ragazze dello staff che ho l’onore di coordinare, per l’impegno, la dedizione e la cura dei dettagli dimostrati in queste intense settimane”, conclude Coletti.