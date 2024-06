L'incanto dei paesaggi di Langa fino al mare: a BrArte la mostra di Alessandro Anastasio

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - La sala espositiva di BrArte mostra i paesaggi del nostro territorio con le opere dell'acquerellista Alessandro Anastasio che ne coglie ogni dettaglio e sfumatura. A presentarlo Agata Comandé, accogliente padrona di casa capace di comprendere e raccontare l'animo degli artisti che ospita. La sala è affollata, tuttavia, lo sguardo è catturato dai colori vibranti, in cui si legge talento, passione e sapiente tecnica di acquerello, una dottrina complessa che richiede anche trasparenza, perfettamente visibile nelle opere esposte dove l'acqua scorre limpida sulle pietre dei ruscelli.

E' un viaggio poetico attraverso sconfinati paesaggi di Langa, in cui l'artista dà forma e colore alla preziosa varietà delle nostre ondeggianti colline, che con sguardo all'infinito ricordano il movimento del mare. E' il nostro mare di Langa ricco di accostamenti di colori freschi, vividi che suggestionano chi si sofferma ad osservarne i particolari.

Nella pittura di Alessandro Anastasio è quella luce speciale a raccontare l'incanto dei paesaggi: i colori dell'autunno che vibrano tra le foglie rossastre dei vigneti, con lo sfondo di colline verdeggianti e ben pettinate dai filari ordinati che delineano le onde. In cima ad esse svettano torri di castelli ai piedi di piccoli e incantevoli borgh, in cui è passata la storia del territorio. E' la rappresentazione di paesaggi da fiaba che, non per niente, sono state dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Un commento dell'artista: “Come noterete i miei soggetti preferiti hanno tendenze sul giallo, all'arancio, sono colori caldi che esaltano l'atmosfera fascinosa dell'autunno nel nostro territorio. Il mio stile ritrae il vero e si ispira alla bellezza oggettiva della natura, a cui nessuno è indifferente. Il mio percorso dalla Langa sconfina, poi, fino al mare che amo allo stesso modo. Non ho frequentato Accademie di Belle Arti e, anche come autodidatta, ho constatato che la pratica difficile dell'acquerello non è irraggiungibile se si seguono le regole precise della sua tecnica. Col mio esempio intendo incoraggiare e stimolare chiunque abbia un po' di predisposizione alla pittura”.

“In che modo ha iniziato a fare arte”? - domando all'artista che risponde: “Andiamo indietro nel tempo, ho fatto il primo disegno a matita all'età di 8 anni alle elementari. Ero in classe e approfittando di una pausa ho ritratto il pastrano e il cappello del maestro appesi. Mi ha sorpreso ricevere complimenti e in seguito anche premi, sono stati un incoraggiamento a proseguire. L'arte è un modo di esprimermi e anche di divertirmi, tuttavia, ho svolto un'altra professione ed ora che sono in pensione mi ci dedico completamente”.

Alessandro Anastasio è nato a Bra dove vive attualmente. Ha ricevuto vari riconoscimenti, è stato membro dell'AIA di Milano (Associazione Italiana Acquerellisti). Ha partecipato a numerose collettive – Lago Maggiore, Fabriano, Milano, Castello Visconteo di Abbiategrasso, Palazzo Ducale di Alessandria. Ha esposto in mostre personali a Bra - Palazzo Mathis – Cherasco, Barolo, La Morra, Sanremo.

La mostra è visitabile fino al 23 giugno, all'associazione BrArte, in via Vittorio Emanuele II 148. Contatti: ale.anastasio1949@gmail.com; cell. 348 889 2792.

Fiorella Avalle Nemolis