L'importanza di quel "petrolio bianco" che è la neve per la provincia di Cuneo

"Quando un uomo incontra la montagna cuneese succedono cose straordinarie". La serata dedicata al lancio della stagione sciistica cuneese 2019-20 è stata forse la più importante degli ultimi anni. Primo, perché questo è un anno di svolta per l'"industria" piemontese della neve, sostenuta e promossa dalla Regione con investimenti e promozioni, soprattutto per i giovani, con lo skipass gratuito per gli under 14. E poi per l'importante innevamento che ha permesso l'apertura di moltissimi impianti già a partire da questo weekend.

Si scia infatti nella maggior parte delle stazioni di Piemonte e Valle d'Aosta, da Limone a Sestriere. Gli impianti di Artesina e Prato Nevoso del comprensorio Mondolé sono aperti già dal 22 novembre, venerdì 29 ha aperto Limone Piemonte e oggi, sabato 30, Garessio (30 novembre). Dal 7 dicembre apriranno anche Frabosa Soprana, Entracque, Viola Saint Grée - Lurisia - Sangiacomo/Cardini, RucaSki, Crissolo, Pian Muné, Pontechianale, Sampeyre. Queste stazioni fanno parte di "Cuneo Neve", il marchio che unisce tutti i soggetti gestori degli impianti cuneesi che aderiscono alla sezione Turismo Gruppo Impianti a fune di Confindustria Cuneo.

L'evento, organizzato dall'Atl del Cuneese in collaborazione con Cuneo Neve, con le guide Global Mountain e con i centri fondo del Cuneese, sostenuto dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo, ha focalizzato l'attenzione sui lavori già effettuati per questo inizio di stagione e sulle progettualità future. Su iniziativa dell'Atl del Cuneese, gli amministratori presenti, gli impiantisti, i gestori di centri fondo e gli operatori turistici del territorio hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Conte e al ministro dei Trasporti Paola De Micheli, a supporto delle petizioni già avanzate dal presidente della Provincia di Cuneo e da senatori e onorevoli cuneesi per il ripristino delle condizini viarie del Cuneese, già precarie e ora così compromesse per via dei gravi fenomeni atmosferici dello scorso fine settimana.

La serata è poi proseguita con l'attesissimo appuntamento intitolato "Neve e Campioni", che ha visto la partecipazione di alcuni grandi nomi dello sci azzurro: la campionessa plurimedagliata Stefania Belmondo, il campione Kristian Ghedina, il campione paralimpico Davide Bendotti accompagnato dal Ct della Nazionale di sci alpino Fisip Davide Gros. A moderare l'incontro, il giornalista sportivo Marino Bartoletti. Una serata emozionante che ha ripercorso le grandi tappe dello sci azzurro, con aneddoti e racconti dal grande valore sportivo ed umano. L'evento si è concluso con una distribuzione di omaggi, tra i quali abbonamenti stagionali e skipass giornalieri gentilmente offerti dalle stazioni sciistiche e dai centri fondo del Cuneese.