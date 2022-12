L'imponente albero di Natale a 1761 metri di quota acceso dai cittadini di Castelmagno

CUNEO CRONACA - Rimarrà acceso tutte le notti fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 23 e dalle 5 alle 7 del mattino, l'imponente albero di Natale che per la prima volta Castelmagno può vantare: un abete addobbato a 1761 metri di quota, posizionato proprio sotto il Santuario di San Magno, luogo simbolo della Valle Grana.

L'iniziativa è nata dalla volontà di residenti e piccole aziende del paese della provincia di Cuneo che, grazie a una raccolta fondi, hanno potuto inaugurare quella che è una novità per il paese, dove non c'era mai stato un albero di Natale. Su oltre 4mila euro raccolti, più di 2mila sono stati usati per luminarie e allestimento.

Il taglio del nastro è avvenuto il 26 novembre (nella foto), quando una cinquantina di persone si sono poi ritrovate al ristorante La Font di borgata Saretto per festeggiare.