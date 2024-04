L'Iftar comunitario nel quartiere Cuneo Centro, condivisione e dialogo tra le comunità

CUNEO CRONACA - Sabato 6 aprile, in via Silvio Pellico, mentre il sole si appresta a calare all'orizzonte, un'atmosfera di calda accoglienza invaderà il marciapiede di fronte alla sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro. È qui che prende vita l'IFTAR, il tradizionale rituale dell'interruzione del digiuno quotidiano durante il Ramadan. Ma questa non sarà solo un'occasione per celebrare una tradizione religiosa, bensì un momento di incontro e condivisione tra diverse culture. L'invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare, e si chiede gentilmente di portare con sé qualcosa da mangiare o da bere, evitando carne di suino e alcool per rispettare le tradizioni. La panetteria "Pane e tulipani" offrirà generosamente cibo, mentre il negozio "Mindin service" contribuirà con gadget.

Questa iniziativa nasce dal cuore della comunità, da un gruppo di cittadini e commercianti che, da oltre un anno, sono impegnati nel progetto di design comunitario "Ritessere Fiducia". Grazie alla collaborazione con il Comitato di Quartiere, l'idea di animare lo spazio pubblico di via Silvio Pellico con eventi regolari è diventata realtà, con l'obiettivo di coinvolgere l'intera comunità circostante.

Sabato 20 aprile ci saranno altri due appuntamenti. Al mattino, sotto i portici di corso Giolitti, avrà luogo il "Summer Kids Camp", un'occasione per scoprire le proposte dei centri estivi cuneesi per le prossime vacanze scolastiche e godere di spazi di intrattenimento per i più piccoli. Nel pomeriggio, sempre il 20 aprile, via Silvio Pellico diventerà il palcoscenico degli eventi di "Resistenze", una serie di iniziative organizzate dal Comune di Cuneo in collaborazione con enti del territorio per celebrare il giorno della Liberazione.

Alle 16, partirà la biciclettata resistente, un percorso in bicicletta alla scoperta dei principali luoghi della resistenza raccontati dal direttore dell'Istituto Storico della Resistenza Gigi Garelli, in collaborazione con FIAB Cuneo Bicingiro. Mentre dalle 17 alle 18:30 si terrà una performance urbana - Ballo, rap e letture su Resistenze di ieri e di oggi, di qui e altrove, con la partecipazione di artisti locali e internazionali.