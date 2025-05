L'estate a Saluzzo inizia sabato con la prima "Notte Bianca" della Granda

CUNEO CRONACA - L’estate arriva e fa 20… 20 volte Saluzzo Estate, 20 volte Effetto Notte, la storica Notte Bianca che sabato 31 maggio apre ufficialmente l’estate saluzzese e accende la prima grande notte della Granda.

Era il 2005 quando per la prima volta, con una visione condivisa tra Comune, Ente manifestazioni, commercianti e artisti, nasceva un evento capace di unire le forze e trasformare Saluzzo in un grande palcoscenico all’aperto. Vent’anni dopo, Effetto Notte resta una festa di strada e di piazza, fatta di acrobazie e magia, musica e gusto, arte e convivialità.

Il programma 2025 si preannuncia ricco: in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con la partecipazione di numerosi locali cittadini, la città ospiterà dj set, performance spettacolari e tanto altro. Tornano anche gli acrobati di ArteMakìA con Pot-Pourri, quattro spettacoli da scoprire come isole da raggiungere e in cui lasciarsi stupire: Made in Honolulu, On The Road (nella foto), Living Free, Jumpin' Jacks.

Per le famiglie ci sarà lo spazio ludico curato da Dimensione Arcana, con giochi da tavolo, retro gaming, giochi giganti e attività per grandi e piccoli. Non mancherà la musica live con Superdust, New Five Rock Band e 440 HERTZ.

E poi? Teatro, concerti, grandi festival, il cinema che incontra le frazioni, appuntamenti culturali, divertimento e feste. A rendere vivaci i venerdì sera sarà ancora Freequence, il format ideato dal CCN, che illumina il centro tra musica, aperitivi e atmosfere uniche.

Sono ben 86 le proposte – numero destinato a crescere – raccolte da FAB in poche settimane di lavoro, grazie alla collaborazione tra Comune di Saluzzo e le associazioni del territorio.

Un cartellone condiviso che animerà la città da metà maggio a inizio settembre e che ogni anno viene coordinato dalla Fondazione Bertoni, in sinergia con numerosi soggetti: Fondazione Scuola APM, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, e molte realtà teatrali e musicali.

Un’estate per tutti, grandi e piccoli. Musica, spettacoli, cinema all’aperto, laboratori, giochi, mercatini, salotti letterari, rassegne teatrali, mostre, visite guidate, eventi nei musei e nella splendida Città Alta.

Dopo Effetto Notte, il mese di giugno proseguirà con nuove serate Freequence e tanti eventi diffusi, in particolare nella Città Alta con Villa Belvedere e Mu.Sa.

Luglio sarà il mese del cinema sotto le stelle, dei concerti di Suoni dalle Terre del Monviso e del ritorno del weekend sportivo Terres Monviso, con la sfidante e suggestiva 100 Miglia del Monviso. Spazio anche a nuovi nomi del panorama nazionale, tra cui Massimo Recalcati, Matteo Saudino, Pablo Trincia, Maurizio Lastrico.

Ad agosto, appuntamento con la Saluzzo Opera Academy della Fondazione Scuola APM, che prosegue il fortunato percorso di formazione e spettacolo. Le serate continueranno con l’offerta culturale delle associazioni, di Itur, dei musei e degli spazi più suggestivi della città.

A fare da preludio a tutto questo sarà Start – Arte Contemporanea, la rassegna che dal 31 maggio all’8 giugno porterà l’arte nelle strade e nei luoghi simbolo di Saluzzo, tra cui la Castiglia, Piazza Buttini e il Quartiere, dove sabato 31 si terrà anche la Notte Bianca dell’Arte Contemporanea.