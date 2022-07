L'estate a Mondovì con i "Doi pass" e il cinema sotto le stelle: verso la normalità ma con cautela

CUNEO CRONACA - Dopo due estati in cui l’emergenza sanitaria ha imposto di limitare il calendario, Mondovì ha voglia di tornare a regalare un’estate ricca di appuntamenti in grado di rendere quanto mai piacevoli le calde serate di luglio. La promessa di un ritorno alla normalità (che non prescinde da un atteggiamento di massima cautela, tanto che gli organizzatori consigliano l’uso della mascherina nelle eventuali situazioni di assembramento) passa attraverso il ritorno dei “Doi pass”, proposti con l’entusiasmo della prima volta. Pur essendo alla sua 27esima riproposizione, infatti, l’edizione 2022 segnerà il momento in cui i cittadini e i visitatori riprenderanno pienamente possesso della città, potendo trascorrere ore di piacevolezza e socialità, passeggiando per le piazze e le vie di Mondovì, accompagnati da suoni, spettacoli e tanto altro.

I centri storici di Breo e Piazza si animeranno, grazie alle numerose iniziative organizzate dall’Associazione “La Funicolare” in collaborazione con il Comune di Mondovì e con il contributo della Fondazione Crc, a partire da mercoledì 6 luglio, per continuare ogni terzo giorno della settimana sino al 27, con la possibilità di sforare in agosto qualora una delle serate dovesse essere rimandata causa maltempo. Da martedì 12 luglio, inoltre, quella del martedì, per un mese, tornerà a essere la sera del “Cinema sotto le stelle”. I “Doi pass”, si confermano una manifestazione per tutti, completamente gratuita con eventi dislocati all’interno della grande isola pedonale cittadina predisposta per l’occasione, nella quale verranno proposti eventi che spazieranno dalla musica all’intrattenimento, dalle esibizioni sino ad arrivare allo shopping serale tra le vie del centro.

L’inaugurazione ufficiale di mercoledì 6 luglio prevede il ritrovo alle 20,45 in corso Statuto di fronte al Comune, cui seguirà la sfilata con la banda musicale di Mondovì, per raggiungere piazza Roma intorno alle 21,15. Già dalla prima serata non mancheranno buone ragioni per fare “doi pass” a Mondovì, Tra gli appuntamenti previsti per mercoledì 6 luglio, oltre al concerto degli allievi della Scuola di Musica di Mondovì in piazza Roma, ci sarà il folk cantautorale di Daniele Ronda ad animare piazza Monsignor Moizo e via Sant’Agostino. La Banda Musicale di Mondovì, diretta dal maestro Maurizio Caldera, e con Paolo Tarolli al canto, sarà protagonista dell’intrattenimento di piazza Santa Maria Maggiore. Grazie al coinvolgimento dei bar e delle scuole di danza della città sono previsti diversi concerti e numerose esibizioni in varie parti della città. Di fronte a Piazza Levi, invece, i protagonisti saranno gli animali, in compagnia dei loro padroni con i “Doi pass a 4 zampe”. Immancabili le musiche da ballo, che spazieranno dalle sonorità latine sino alla musica techno.

Per il “Cinema sotto le stelle”, a partire dalle 21,30 i gradoni di piazza Maggiore diventeranno le suggestive poltrone da cui godersi, sempre a ingresso libero, quattro film piuttosto differenti tra di loro. Si partirà martedì 12 luglio con “La famiglia Belier”, per passare il 19 luglio a “Ma cosa ti dice il cervello” e proseguire il 26 con “Lo schiaccianoci e i quattro regni” per poi terminare, il 2 agosto, con “Flashdance”.

«I “Doi pass” - afferma Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” - rappresentano una delle manifestazioni a cui siamo più affezionati, non soltanto perché ormai sono una vera e propria tradizione, avendo alle spalle una storia più che ventennale. Ci piace l’idea che in estate i monregalesi possano riappropriarsi della propria città, vivendola nei suoi tanti scorci suggestivi; ci piace che l’offerta sia quanto mai ampia, variegata e sempre contraddistinta dalla gratuità. I “Doi pass” sono la dimostrazione di quanto sia importante che gli operatori del commercio monregalese continuino a fare sistema, unendo le forze per promuovere l’immagine della città, con le sue tante sfaccettature».

«Siamo particolarmente felici di poter dare il via a questa nuova edizione dei “Doi pass” ben consapevoli che l’impegno deve essere quello di valorizzare la manifestazione anche attraverso nuove formule di intrattenimento e richiamo che sappiano coinvolgere anche le generazioni più giovani – commentano il neo sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessore comunale alle manifestazioni Alessandro Terreno –. Siamo grati agli organizzatori per la voglia di mettersi in gioco e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento che, dopo due anni di limitazioni legate all’emergenza sanitaria, torna a coinvolgere il centro storico nella sua interezza. L’auspicio è che i monregalesi tornino a godere di questi spazi di rinnovata socialità in totale sicurezza».