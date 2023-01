L'Epifania nelle valli cuneesi tra arrampicata su ghiaccio e trekking a cavallo

ANTONELLA GONELLA - Per chi vuole trascorrere un’Epifania fuori dall’ordinario, la Granda offre proposte ed itinerari davvero per tutti i gusti. Tra le tante opportunità, spiccano per originalità l’arrampicata su ghiaccio in Val Varaita o il trekking di due giorni a cavallo nel silenzio dei boschi innevati del Gal Mongioie. L’inverno e le basse temperature trasformano ogni anno il paesaggio delle valli alpine. In molti punti l’acqua, che normalmente forma cascate, si congela, dando vita a straordinarie architetture di ghiaccio: location suggestive, adatte per praticare l’arrampicata. Una disciplina invernale che, ereditata dal mondo dell’alpinismo in quota, richiede esercizio e pratica: per perfezionare la tecnica è necessario accostare terreni accessibili, preferibilmente con il supporto di una guida esperta.

Si può arrampicare in quasi tutte le valli del Cuneese, dove le cascate, come le pareti di roccia, presentano vari livelli di difficoltà. Per chi agli sci preferisce esperienze decisamente più estreme, la scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata Global mountain sabato 7 gennaio torna a proporre l’Open Ice Day, dedicato a tutti coloro che desiderano sperimentare, anche per la prima volta, l’arrampicata su ghiaccio grazie all’aiuto delle Guide alpine cuneesi. L’evento si svolgerà sulle falesie di ghiaccio della Val Varaita oppure a Limone Piemonte a seconda delle condizioni meteo. In collaborazione con i partner tecnici Massi Sport e CAMP-Cassin sarà disponibile in prova una strumentazione all’avanguardia, consistente in piccozze, ramponi, caschetti ed imbraghi per garantire un’esperienza in sicurezza. Per informazioni su costi e iscrizioni: www.globalmountain.it.

Epifania decisamente fuori dagli schemi anche per quanti aderiranno al trekking della Befana 2023, promosso dal circolo ippico La Canunia di Lurisia per il 6 e il 7 gennaio: un’immersione nel silenzio dei castagneti innevati e nella magia del panorama dell’arco alpino per raggiungere il rifugio della Maddalena. Come da rigore, il percorso si svolgerà a cavallo. Due le tappe previste, ciascuna di circa 20 chilometri per un tempo di percorrenza pari a 5 ore. Il primo giorno partenza da Vicoforte, in frazione Moline, verso Montaldo e San Giacomo di Roburent, per poi salire in alta Val Corsaglia e raggiungere il rifugio La Maddalena in località Vernagli, meta per merenda e cena in compagnia, pernottamento per i partecipanti e cavalli. Il secondo giorno, dopo un’abbondante colazione a base di prodotti del territorio, il trekking proseguirà attraverso le valli dei Comuni di Frabosa e Monastero Vasco. L’esperienza, classificata con un grado di media difficoltà e resa impegnativa dalla stagione, è comunque adatta a tutti i cavalieri di buona esperienza con un discreto allenamento. L’organizzazione seguirà gli escursionisti e raggiungerà il punto tappa provvedendo alla preparazione delle poste provvisorie e al trasporto del vettovagliamento necessario. Per informazioni e prenotazioni: info@lacanunia.com, telefono 3397327877 oppure 3356789400.

