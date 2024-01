ATLETICA/ Mondovì brilla al Cross di Castellar: trasferte a Padova, Aosta e Bergamo

CUNEO CRONACA - Presso il Golf Club di Saluzzo, lo scorso weekend ha preso il via il Cross di Castellar, valido come prima prova del Trofeo Piemonte di Corsa Campestre e come Campionato Regionale giovanile e assoluto di staffetta. L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, si è presentata al via con 64 atleti (17 staffette giovanili e 4 assolute) aggiudicandosi così il premio per la società più numerosa di questa vera e propria “festa” del cross che ha visto al via quasi 2.000 atleti partecipanti.

Nonostante alcune defezioni dell’ultimo momento che non hanno consentito ai tecnici Ferdinando Pace, Michele Aimo e Fabrizio Moscarini di schierare le squadre più competitive nelle varie categorie, sono arrivati brillanti risultati, sia individuali che di squadra. Molti sono anche stati gli esordi e per tutti è stata un’occasione di confronto con le altre realtà della regione.

Ottima prestazione per i ragazzi con la squadra composta da Danilo Prato Carboneri, Lorenzo Santo e Mattia Rossi che terminano la loro 3x1000 in 11’00” piazzandosi nella top ten con un prestigioso 8° posto dietro i fortissimi padroni di casa dell’Atletica Saluzzo (10’18”). Molto competitive anche le altre tre formate da ragazzi proveniente dai Poli di Allenamento decentrati di Carrù e Ceva e dal Gruppo Sportivo di Bossolasco: Noah Leone, Nicolò Marenco e Aurelio Forni (16imi in 11'37"), Matteo Tassone, Lorenzo Murisasco e Mario Franco (26imi 12'17") e Ambrosio Gabriele, Samuele Marku e Samuele Bruna (31imi 13'32"). Per quanto riguarda la categoria Ragazze, la prima staffetta monregalese giunta all’arrivo è stata quella composta da Sole Sigaudo, Beatrice Borra e Federica Breaban che si è piazzata in 11ª posizione con il tempo di 12’01” (vittoria per Balangero Atletica in 10’51”). Terminano la prova Gloria Occelli, Caterina Bonino e Isabel Santana (12’48”), Farah Merzouki, Agnese Prette e Vittoria Campora (13'01"), Adora Dervishi, Letizia Comino e Veronica Gallo (14’01”), e fanno il loro esordio Isabella Cillario, Beatrice Rinaldi e Patrizia Garzello che concludono la gara in 14’14”.

Bella prova dei cadetti “A” nella 3x1500 con un interessante quinto posto dietro Atletica Ivrea vittoriosa in 13’58”. Matteo Garelli, Alberto Paoaleo e Giorgio Comino (nella foto) hanno chiuso la loro fatica in 14’40” precedendo i compagni Francesco Simbula, Simone Bongiovanni, Lorenzo Marino 13imi in 13’22”, Andrea Sacco, Pietro Ominelli, Giacomo Provera in 20imi in 17'09", Alessandro Beccaria, Federico D'Angelo, Marco Restagno 23imi in 17'17" e Nicola Chiecchio, Riccardo Gandolfi, Giancarlo Forni in 34imi in 18'39"

La squadra “A” cadette composta da Cecilia Balbo, Neomi Bertone e Alice Botto ha concluso al 10° posto in 18’07” (da segnalare l’ottimo parziale della Botto cronometrato in 5’53”) nella gara vinta dall’Atletica Saluzzo in 16’36”. A punti anche Laura Sito, Emma Cavarero e Lucia Chiecchio 19ime in 20’15”.

L’Atletica Mondovì si è distinta anche a livello assoluto (4x2000) con la compagine formata da Alice Preve, Soraia Cillario, Elisa Calandri e Francesca Paolin quinte in 31’34” e in quella maschile dove ha chiuso all’11° posto con Leonardo Bongiovanni, Antonio Boetti, Michele Aimo e Matteo Pia in 26’46”. In gara anche una seconda staffetta con Mario Gazzola, Florian Vazeille, Davide Camoirano e Federico Rosso al traguardo in 28’26” e la 4x2000 Master Femminile che ha fatto suo il titolo regionale tra le SF50 grazie a Adriana Sciolla, Shara Giuliano, Graziella Venezia e Nadia Porta (35’14”)

Da segnalare gli esordienti Aime Samuele, Gallo Riccardo, Anconelli Samuele, Renesto Giacomo, Tornatore Fontana Francesco, Gasco Clelia, Abazi Aurora, Planezio Vera, Bruno Sofia, Ferretti Sodeline, Garzello Federica, Choukri Yasmin Carlotta E Fatna Cristina, Demichelis Flora, Nassrallah Charifa, Veglia Isabella, Ghigliano Francesco, Aimone Elena, Bendiboum Yasmineche hanno preso parte alla “gara” riservata alla categoria.

Lunga trasferta in quel di Padova per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo dove, nello scorso week end, sono scesi in pista per la prima volta nel 2024 gli atleti monregalesi.

Copertina per Vittoria Bollano la new entry 2024 in arrivo dall’Atletica Alba, che nella prova dei 3000 metri di marcia ha centrato un brillante 3° posto in 14’07”84, crono che le vale il pass per i campionati italiani assoluti in programma ad Ancona il 17 e 18 febbraio. Stessa posizione per Federico Palladino nel getto del peso allievi 5 kg con una spallata misurata a 12,41 mt. Bell’esordio sugli ostacoli alti per Cristian Boschetti: 9”11 in batteria e 8”99 in finale “B” che si toglie la soddisfazione di vincere. Un bel risultato per il carruccese fermo praticamente tutta la scorsa stagione per un problema fisico. Personale per Lorenzo Vera impegnato sui 60 metri piani. Il giovane saluzzese, al primo anno di categoria, ferma i crono su 7’03 in batteria per poi confermarsi con 7’04” nella Finale “C”, crono che lo colloca al 17° posto assoluto su oltre 300 partenti. In gara anche Jonathan Dell’Agnola 7”38, Savane Ansoumane 7”47, Cristian Mamino 7”54, Gabriele Beccaria 7”74 e Alessio Lombardo 7”75. Tra le donne la migliore è stata Francesca Bilardo scesa al personale con 8”15 davanti a Rebecca Roà 8”28. Buona prova di Alice Boasso nel salto in lungo dove è atterrata a 5,30 metri (personale indoor), mentre Celeste Dotta ha “bisticciato” con la rincorsa e dopo due nulli ha fatto segnare 4,75 mt. Le stesse si sono confrontate con i 60 hs chiusi rispettivamente in 9”84 e 10”24 assieme a Natascia Iaropoli davanti con 9”54. In finale B peccato per la Iaropoli che ha centrato l’ultimo ostacolo (8”62), mentre la Boasso ha limato ancora fino a 9”80.

Il programma tecnico prevedeva anche i 200 metri, dove si è distinto Francesco Viotti in 22”80 (Cristian Mamino 23”73, Jonathan Dell’Agnola 23”78, Savane Ansoumane 24”00 e Andrea Auddino 24”49).

Avvincenti le 4x1 giro con la formazione Allieva formata da Auddino, Lombardo, Prette Beccaria con 1’37”08 ha preceduto la formazione Junior di soli 3 centesimi (Vera, Boschetti, Savane, Dell’Agnola). Per gli allievi c’è la conferma del minimo per i campionati italiani di categoria, mentre per gli Junior si valuterà un nuovo tentativo per raggiungere l’ 1’37”00 previsto. Nelle donne la formazione Francesca Bilardo, Alice Boasso, Rebecca Roà a Beatrice Dotta ha fatto fermare i cronometri su 1’49”83 tempo che vale loro la 8ª piazza.

Nuova apertura per il Palaindoor di Aosta, dopo alcuni anni di chiusura. Sulla pista del Palaindoor hanno gareggiato Francesca Paolin e Mattia Rocco (all’esordio stagionale) i due multiplisti arrivati dal Team di Castell’Alfero, entrambi sui 60hs e nell’alto.

Francesca esordisce in batteria con 9’64”, poi in finale chiude la prova in 9.80 al secondo posto mentre è ancora in corso la gara dell’alto che porta al termine con la misura di 1,48 mt al quarto posto.

Stessa concomitanza per Mattia, dove sulle barriere di 106 centimetri corre in 9’40” la batteria di qualificazione e 9’27” la finale (3°). Sulla pedana dell’alto si ferma a quota 1,78 mt, misura che gli vale la quarta posizione.

A Bergamo è toccato a Federico Lisa scendere in pista con i nuovi colori monregalesi, dopo essersi trasferito dalla Safatletica di Torino. Per lui una batteria di qualificazione corsa in 7”11 e una finale chiusa in 7”07.